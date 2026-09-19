Bi đát gia cảnh 3 đứa con thơ mất mẹ khi đi làm thủ tục giấy tờ hộ nghèo

Cái chết của chị Hiệp khiến xóm làng, người thân bàng hoàng xót xa.

Cha mất chưa hết khó, tai nạn tàn khốc cướp thêm người mẹ của 3 đứa trẻ

Cuối làng Cẩm Nê thuộc xã Hoà Tiến (TP. Đà Nẵng) thấp trũng ven ruộng đầy cây tre, một ngôi nhà cấp 4 ủ dột rách nát phút chốc như đổ sụp xuống. 3 đứa trẻ nghèo mất mẹ. Tin truyền đi khiến cả làng bàng hoàng. Chị Trần Thị Hiệp (39 tuổi) qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào sáng 18/9.

Cùng làng xóm phụ làm hậu sự cho người xấu số, ông Nguyễn Văn Chung, Chi hội trưởng Hội Nông dân kiêm Chi hội trưởng Hội từ thiện thôn Cẩm Nê kể: “Nó đi làm giấy tờ hộ nghèo trên xã Hoà Tiến. Trên đường đi thì bị tai nạn trên QL14B đoạn trước Trường TH An Phước, xã Hoà Vang”. Gia cảnh chị Hiệp rất khó khăn. Người thân và hàng xóm xót xa cho biết, chồng chị mất cách đây 2 năm khi bị tai nạn té xuống mương nước ở trước nhà. Gánh nặng nuôi 3 đứa con dồn lên vai người mẹ. Ngoài một mảnh ruộng thấp trũng làm thời vụ, chị phải đi làm lao công lau dọn nhà chung cư ở phường Cẩm Lệ để có thu nhập nuôi con.

Cuộc sống tảo tần rau cháo của 4 mẹ con nghèo cứ thế trôi đi ngày qua ngày. Sáng 18/9, chị đi làm giấy tờ hộ nghèo bổ sung hồ sơ cho con ở trường học để nhận quà các dịp lễ. Giấy tờ chưa kịp làm thì tai nạn giao thông đã cướp chị đi mãi mãi.

Người dì út đớn đau ôm cháu trong sự tuyệt vọng.

3 đứa con bơ vơ

Khi người thân và hàng xóm đang tất bật làm hậu sự, những đứa trẻ mất mẹ vẫn ngơ ngác chưa hình dung nỗi tương lai của nó. Vợ chồng chị Hiệp sinh được 3 người con. Con trai lớn Nguyễn Hữu Thanh Lâm năm nay 18 tuổi, vì nhà nghèo nên đã nghỉ học từ lâu đi làm thợ đụng. Con trai thứ 2 là Nguyễn Hữu Thanh Tịnh, học sinh lớp 6/1 Trường THCS Nguyễn Phú Hường. Con gái út Nguyễn Thị Thanh Ngọc, học sinh lớp 5/12 Trường Tiểu học Đỗ Thúc Tịnh.

Những đứa trẻ mất cha, nay mất mẹ khi tuổi đời còn thơ ngây.

Gia cảnh nghèo khó nhưng Thanh Tịnh và Thanh Ngọc rất ngoan và chăm học; đạt giấy khen xuất sắc và tiêu biểu. “Hằng ngày mẹ đi làm, con và anh đạp xe đi học. Con muốn học giỏi để phụ mẹ đỡ khổ, mẹ con mất rồi chú ơi”, bé Ngọc mếu máo. Cạnh bên, Tịnh cũng ngơ ngác, mắt rướm lệ ôm em, một nỗi đau còn mơ hồ với những đứa trẻ thơ ngây.

Quặn thắt ôm 2 đứa cháu thơ dại, chị Trần Thị Mỹ, em gái út chị Hiệp khóc nức nở: “Nghe chị đang đi làm công chứng giấy tờ hộ nghèo để nhận học bổng, quà trung thu cho mấy đứa nhỏ thì bị tai nạn, em rụng rời. Em đơn thân, nhà ở quê nghèo nên đưa con xuống ở với chị hơn 1 tháng nay xin được việc làm ở Khu công nghiệp Hoà Cầm để nuôi con và 2 chị em ở với nhau đỡ đần, nay chị mất đi tức tưởi quá, rồi con cái chị không biết sao đây anh ơi”.

Nhìn gia cảnh chị Hiệp, cả làng Cẩm Nê ai cũng lặng người xót thương. Quê chị ở miền núi Nông Sơn, 4 anh chị em đều nghèo khó, chỉ còn mẹ già. Bên nội thì ba mẹ chồng mất từ lâu, hai vợ chồng dựng căn nhà ống đơn giản với phần gác cao để mỗi mùa ngập lụt thì lên đó. Chồng cũng mất cách đây 2 năm, anh em bên nội ai cũng vất vả.

Xót thương cho người quá cố, nghĩ cảnh tương lai của những đứa nhỏ, ai cũng lặng người nhìn xa xăm tối mịt. Ông Nguyễn Văn Chung nói: “Nghe tin Hiệp bị tai nạn ai cũng xót xa, nó hiền lành chăm chỉ làm ăn nuôi con mà sao nỡ bất công như vậy. Xóm làng chúng tôi giờ mỗi người mỗi tay phụ giúp gia đình, tôi cũng đã xin lên xã về hoàn cảnh gia đình cháu, mong sao có sự giúp đỡ để những đứa trẻ bớt khổ”.

Ông Phan Quỳ, thôn phó thôn Cẩm Nê, cho biết: “Gia cảnh gia đình chị Hiệp cực kỳ khó khăn, là hộ nghèo. Chồng thì mới mất, giờ chị cũng mất, tràn đầy khó khăn. Trăm sự mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình chứ những đứa con nheo nhóc khổ quá”.

Ngôi nhà của 3 đứa trẻ ở thôn Cẩm Nê.

Xót thương trước hoàn cảnh của gia đình học sinh, Trường Tiểu học Đỗ Thúc Tịnh cũng phát động kêu gọi cán bộ, giáo viên, cựu học sinh, phụ huynh chung tay quyên góp hỗ trợ 3 đứa trẻ. “Ông bà nội của các em đã mất, bà ngoại đã ngoài 70 tuổi, cái tuổi xế chiều sức kiệt lưng còng làm sao có thể gáng vác nổi tương lai của 3 đứa trẻ đang tuổi ăn học? Mất đi chỗ dựa duy nhất, con đường đến trường của người anh lớn đã dừng lại khi bước vào năm học cuối cấp. Và giờ đây, con đường đến trường của em Thanh Tịnh và Thanh Ngọc cũng đứng trước nguy cơ phải dừng lại, tương lai phía trước của các em thật mù mịt!

Là người đứng đầu nhà trường cũng như các thầy cô giáo, chúng tôi không thể làm ngơ trước những ánh mắt đau thương mất mát của học trò mình. Trước hết như là một người cha, người mẹ, chúng tôi sẽ cố gắng bằng nhiều cách để có thể trao cho các em một điểm tự, để các em tiếp tục cuộc sống và tiếp tục con đường học tập”, tập thể nhà trường Trường TH Đỗ Thúc Tịnh chia sẻ.

Thạch Châu