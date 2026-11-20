Các tài sản được chuyển nhượng của EnQuest có sản lượng hơn 31.000 thùng dầu quy đổi/ngày (boed) trong năm 2025. (Ảnh: AP)

Theo EnQuest, trong bối cảnh môi trường đầu tư tại Anh còn nhiều bất ổn, công ty nhận thấy Đông Nam Á có tiềm năng lớn hơn để triển khai vốn, mở rộng quy mô hoạt động và duy trì tăng trưởng dài hạn.

Thương vụ bán mảng kinh doanh tại Anh cho NEO NEXT+ Energy Upstream UK Ltd phụ thuộc vào việc EnQuest hoàn tất kế hoạch mua cổ phần tại 4 hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) ở Malaysia. Các thương vụ mua lại này được thực hiện thông qua thỏa thuận farm-in với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas), có tổng giá trị 833 triệu USD và dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026.

Theo số liệu năm 2025, sau khi hoàn tất các thương vụ tại Malaysia, sản lượng của EnQuest dự kiến tăng 134%, lên khoảng 100.000 boed, với trữ lượng dầu khí đã chứng minh và có khả năng thu hồi (2P) khoảng 300 triệu thùng dầu quy đổi (MMboe).

Các tài sản được chuyển nhượng tại Biển Bắc

Danh mục tài sản EnQuest bán nằm ở khu vực Biển Bắc thuộc Vương quốc Anh, với tổng trữ lượng 2P đạt 122 triệu thùng dầu quy đổi vào cuối năm 2025.

Các tài sản bao gồm các mỏ do EnQuest vận hành là Magnus, Kraken và Greater Kittiwake Area; mỏ Golden Eagle do công ty không trực tiếp vận hành; cùng mỏ chưa phát triển Bressay và phát hiện dầu Bentley.

Thương vụ cũng bao gồm các tài sản liên quan đến hoạt động thu dọn công trình và hạ tầng trung nguồn tại Anh, trong đó có phần lợi ích vận hành của EnQuest tại cảng Sullom Voe, đường ống dẫn khí Northern Leg và hệ thống đường ống Ninian. Toàn bộ nhân viên thuộc đơn vị được bán sẽ chuyển sang chủ sở hữu mới.

Giá trị giao dịch gồm 840 triệu USD thanh toán ban đầu và tối đa 120 triệu USD bổ sung, phụ thuộc vào diễn biến giá dầu và chính sách thuế lợi nhuận vượt trội đối với ngành năng lượng của Anh. EnQuest cho biết thương vụ không cần sự phê duyệt của cổ đông.

Tổng Giám đốc Amjad Bseisu cho biết công ty đang triển khai chiến lược tối đa hóa giá trị mảng kinh doanh tại Biển Bắc thông qua thương vụ có mức định giá hấp dẫn, lên tới 9 USD/thùng dầu quy đổi trữ lượng 2P.

EnQuest tập trung vào 4 thị trường Đông Nam Á

Dự kiến hoàn tất việc bán tài sản tại Anh trong quý I/2027, EnQuest sẽ tập trung danh mục hoạt động thượng nguồn tại Đông Nam Á.

Theo số liệu năm 2025, danh mục sau thoái vốn dự kiến có sản lượng khoảng 70.000 boed, với chi phí vận hành 11 USD/thùng dầu quy đổi, giảm hơn một nửa so với năm trước.

EnQuest cho biết sau khi hoàn tất cả thương vụ mua tài sản tại Malaysia và bán tài sản tại Anh, công ty sẽ trở thành nhà vận hành có quy mô đáng kể tại Đông Nam Á, với danh mục thượng nguồn tập trung hoàn toàn vào các tài sản 2P do công ty nắm 97% quyền vận hành.

Trong khi đó, NEO NEXT+ cho biết thương vụ sẽ củng cố vị thế của doanh nghiệp này với tư cách nhà vận hành và khai thác dầu khí hàng đầu tại thềm lục địa Anh.

NEO NEXT+ được thành lập đầu năm 2026 sau khi TotalEnergies và NEO NEXT Energy hoàn tất hợp nhất các tài sản thăm dò, khai thác tại Anh. Cơ cấu sở hữu hiện gồm TotalEnergies nắm 47,5%, HitecVision nắm 28,88% và Repsol UK nắm 23,63%.

Nh.Thạch