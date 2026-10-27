Bị đâm trọng thương, người phụ nữ ở Quảng Trị vẫn xin giảm án cho chồng cũ

Ngày 27/10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Hồ Sỹ Hùng (SN 1987, trú phường Đông Hà) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại phiên tòa, một chi tiết khiến nhiều người chú ý là việc chị N.T.H.L, bị hại trong vụ án, ít nhất hai lần đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Dù bị Hùng đâm nhiều nhát, gây thương tích nặng, chị vẫn nghĩ đến các con khi đề cập đến hình phạt dành cho chồng cũ.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Minh Phương)

Chia sẻ với phóng viên tại phiên tòa, chị L cho biết, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn nên không muốn nhận tiền. Theo hồ sơ vụ án, chị cũng không yêu cầu bị cáo bồi thường dân sự.

Ghen tuông, dùng dao đâm vợ cũ trọng thương

Theo hồ sơ vụ án, Hùng và chị L (SN 1988, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) kết hôn năm 2010. Trong quá trình chung sống, Hùng có quan hệ tình cảm với người khác khiến vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và đi đến ly hôn.

Sau khi ly hôn, Hùng muốn hàn gắn tình cảm nhưng chị L không đồng ý. Do ghen tuông khi thấy vợ cũ đi lại với người khác, Hùng nhiều lần đe dọa giết chị L, không để gia đình chị được sống yên ổn.

Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng. (Ảnh: Minh Phương)

Ngày 13/5/2026, Hùng thuê ô tô để đi lại và theo dõi chị L. Đến ngày 14/5/2026, sau khi thấy chị L đi cùng bạn, Hùng tiếp tục nhắn tin đe dọa.

Tối cùng ngày, cho rằng chị L không muốn hàn gắn tình cảm và đã có quan hệ với người khác, Hùng nảy sinh ý định dùng dao đâm chị L rồi tự sát.

Khoảng 6h ngày 15/5/2026, Hùng mang theo một con dao bấm, điều khiển ô tô từ nhà bố mẹ đến khu vực gần nơi chị L sinh sống để chờ. Khi phát hiện chị L điều khiển xe máy chở hai con chung đi học, Hùng lái ô tô bám theo.

Sau khi đưa các con đến trường, chị L điều khiển xe máy quay về. Hùng lái ô tô ép xe máy, buộc chị dừng lại. Phát hiện Hùng, chị L bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 1A, Hùng tiếp tục điều khiển ô tô đuổi theo.

Khi chị L chạy vào phòng tiếp dân tại trụ sở UBND phường Đông Thanh (cũ) để tránh, Hùng đỗ xe gần đó, lấy dao bấm giấu sau lưng rồi đi vào phòng. Tại đây, Hùng dùng dao đâm liên tiếp hai nhát vào vùng bụng và nách phải của chị L. Khi nạn nhân bỏ chạy, Hùng tiếp tục đâm thêm một nhát vào vai phải của nạn nhân.

Sau khi gây án, Hùng cầm dao rời khỏi hiện trường, điều khiển ô tô về nhà bố mẹ. Tại đây, Hùng dùng dao tự đâm vào vùng cổ nhằm tự sát nhưng không chết. Đến khoảng 7h50 cùng ngày, Hùng đến Công an phường Đông Hà đầu thú.

Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Minh Phương)

Chị L được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Kết luận giám định pháp y xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị tại thời điểm giám định là 56%.

Lĩnh tổng cộng 15 năm 6 tháng tù

Quá trình điều tra, Hùng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đầu thú. Cơ quan chức năng thu giữ con dao bấm Hùng sử dụng gây án; kết luận giám định xác định đây là loại dao thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Sỹ Hùng 14 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 15 năm 6 tháng tù.