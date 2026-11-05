Bị CSGT Quảng Ngãi yêu cầu kiểm tra ma túy, tài xế xe khách trèo tường chạy trốn

Ngày 5/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bàn giao tài xế N.N.L, lái xe khách hãng xe H.H cho cơ quan công an tỉnh tạm giữ, điều tra theo quy định sau khi người này dương tính với ma túy.

Trung tá Nguyễn Trần Chí Hiếu (bên phải) cùng cán bộ Trạm CSGT Đức Phổ truy đuổi, bắt giữ tài xế khi người này trèo tường tháo chạy.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, qua tiếp nhận thông tin từ cơ sở về một tài xế ô tô khách nghi sử dụng ma túy, Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí tổ tuần tra, kiểm soát để kiểm tra, xác minh.

Qua đó, khi phát hiện xe khách của hãng xe khách H.H lưu thông trên QL1 đoạn qua Km 1106 + 600 thuộc địa bàn xã Khánh Cường nên ra hiệu dừng kiểm tra phương tiện, đo nồng độ cồn đối với lái xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, trong quá trình lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra ma túy, tài xế N.N.L bất ngờ trèo tường bỏ chạy ra ngoài.

Phát hiện sự việc, trung tá Nguyễn Trần Chí Hiếu, Phó trưởng trạm CSGT Đức Phổ cùng cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy đuổi và bắt giữ đối tượng ngay sau đó.

Qua phối hợp với Công an xã Khánh Cường kiểm tra ma túy đối với lái xe. Kết quả, tài xế dương tính với ma túy đá.

Bước đầu, tài xế N.N.L khai nhận đã sử dụng ma túy nên lo sợ, bỏ chạy khi được kiểm tra.

Kết quả kiểm tra ma túy phát hiện tài xế N.N.L dương tính với ma túy đá.

Sau khi hoàn tất lấy lời khai bước đầu, lập biên bản sự việc, Trạm CSGT Đức Phổ đã bàn giao lái xe cho cơ quan có thẩm quyền. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.