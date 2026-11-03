Bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, 'ma men' năn nỉ rồi bỏ xe rời đi

Tối 2/11 rạng sáng 3/11, tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, TP.HCM.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 22h khi lực lượng CSGT tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đã có nhiều trường hợp vi phạm. CSGT đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tuyên truyền cho người vi phạm về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông.

Khoảng 23h30 tổ công tác tiếp tục kiểm tra di động và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Một số người khi CSGT yêu cầu chấp hành liền thanh minh “em mới uống được 2 lon bia. Nhà em gần đây nên em mới đi xe máy”.

Có trường hợp còn cho biết bạn bè mới ở quê vào TP.HCM, sau 30 năm mới gặp lại nên mời nhau uống mấy lon bia, không ngờ gặp phải lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ.

Người đàn ông này còn năn nỉ lực lượng CSGT và hỏi mức xử phạt kịch khung là bao nhiêu, khi nào thì lấy được xe vi phạm về để đi làm.

Ghi nhận cho thấy một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, vượt qua mức xử phạt kịch khung.

Chiếc xe máy người vi phạm bỏ lại hiện trường rồi rời đi gây khó khăn cho lực lượng CSGT đang thực thi nhiệm vụ.

Khoảng 2h sáng 3/11, hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều được yêu cầu về chốt để lập biên bản, xử phạt theo quy định.

Một cán bộ CSGT cho hay thời gian qua Đội CSGT Rạch Chiếc thường xuyên ra quân kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn nhưng nhiều người vẫn vi phạm, thậm chí không ít trường hợp bị xử lý kịch khung.