Bị công an mời làm việc vì đặt mua linh kiện qua mạng để tự lắp ráp súng hơi

Thông tin trên Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị, qua công tác nắm tình hình, xác minh địa bàn, Công an xã La Lay phát hiện 6 người dân, đều trú tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị có hành vi đặt mua các linh kiện súng hơi thông qua các dịch vụ viễn thông sau đó đưa về địa phương để tự lắp ráp thành súng.

Công an xã La Lay làm việc với những người đặt mua linh kiện về lắp ráp súng hơi. Ảnh: Tất Đạt/Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị

Trên cơ sở đó, công an xã đã tiến hành mời 6 trường hợp có liên quan đến làm việc nhằm xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Qua làm việc, các trường hợp khai nhận đã đặt mua các linh kiện rời để tự lắp ráp súng hơi trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2025 để sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình lắp ráp, một số trường hợp thực hiện không thành công, linh kiện bị hư hỏng nên đã vứt bỏ tại khu vực rẫy, hiện không xác định được vị trí để thu hồi. Một trường hợp đã tự nguyện giao nộp các linh kiện cho công an xã.

Đối với một số trường hợp khác, theo lời khai, súng đã được lắp ráp hoàn chỉnh và có khả năng bắn nhưng đã hư hỏng và vứt tại rẫy từ tháng 6/2026, hiện không thu giữ được.

Sau khi được Công an xã La Lay tuyên truyền, giải thích về hành vi vi phạm pháp luật của mình, những người này đã thừa nhận hành vi của mình và cam kết sẽ không tái phạm trong thời gian tới.

Qua vụ việc, Công an xã La Lay khuyến cáo người dân không đặt mua, chế tạo, lắp ráp, tàng trữ, sử dụng hoặc vận chuyển trái phép các loại súng, linh kiện súng và các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, không lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ viễn thông, bưu chính và các nền tảng trực tuyến để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.