Bị cơn gió thổi tốc chiếc áo ngắn khi đang biểu diễn, nữ ca sĩ thốt lên đầy táo bạo

Theo Fox News ngày 10/8/2026, sự việc xảy ra hôm 8/8, trong buổi biểu diễn thuộc chuỗi chương trình "Studio Sessions" của Kelly Clarkson tại Caesars Palace.

Thời điểm đó, nữ ca sĩ 44 tuổi đang trò chuyện với khán giả giữa các tiết mục thì bất ngờ bị một luồng gió thổi tung chiếc áo sơ mi ngắn, chất liệu xuyên thấu. Sự cố khiến chiếc áo bị hất lên, để lộ chiếc áo ngực ren màu đen cô mặc bên trong.

Phát hiện tình huống bất ngờ, Kelly Clarkson nhanh chóng kéo áo xuống và hài hước thốt lên: "Ôi không".

Chưa dừng lại ở đó, giọng ca từng giành 3 giải Grammy tiếp tục trêu đùa khán giả: "Chúng không bị lộ ra đâu. Mọi người không cần lo. Chúng sẽ không đi đâu cả. Chúng hoàn hảo mà".

Clarkson thường chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi với người hâm mộ giữa các tiết mục trong chuỗi đêm diễn. (Ảnh: Denise Truscello/Getty Images)

Sau màn ứng biến khiến khán giả thích thú, Kelly Clarkson nhanh chóng chuyển sang câu chuyện khác. Cô kể vừa tìm hiểu về hiện tượng chiêm tinh có tên Lion's Gate Portal, được những người tin vào chiêm tinh học cho là thời điểm mang đến năng lượng tích cực và khả năng hiện thực hóa mong muốn.

Nữ ca sĩ còn đùa rằng mình không muốn gửi những thông điệp tiêu cực về cơ thể đến vũ trụ chỉ vì vừa tự trêu chọc bản thân.

Theo Fox News, đây không phải lần đầu Kelly Clarkson tạo ra những khoảnh khắc ngẫu hứng trong chuỗi biểu diễn tại Las Vegas. Nữ ca sĩ thường tận dụng khoảng thời gian giữa các ca khúc để trò chuyện, tương tác gần gũi với người hâm mộ.

Trước đó, trong một buổi diễn, cô từng tạm dừng chương trình để hỗ trợ một khán giả cầu hôn bạn trai ngay tại hàng ghế đầu. Màn cầu hôn sau đó nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ những người có mặt.