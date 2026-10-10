Bị con dâu so sánh với tiền thuê giúp việc, người mẹ già chọn cách dọn đồ về quê ngay trong đêm

Tôi năm nay 62 tuổi, chồng mất sớm, một mình nuôi hai đứa con trưởng thành trong căn nhà cấp bốn ở quê. Đầu năm ngoái, con trai lớn gọi điện về bảo vợ nó chuẩn bị đi làm lại sau sinh. Thương các con bận rộn, lại tiếc tiền thuê người giúp việc đắt đỏ mà không yên tâm, tôi nhờ ông bà hàng xóm ngó chừng nhà cửa rồi lên Hà Nội trông cháu.

Căn hộ của các con không quá rộng. Từ ngày ra phố, hằng ngày tôi dậy từ 5 giờ sáng lo cơm nước, bế cháu, giặt giũ, lau dọn. Thậm chí để giảm bớt gánh nặng cho các con, tiền chợ búa nhiều hôm tôi tự bỏ tiền lương hưu ít ỏi của mình ra trả chứ ít khi hỏi đến. Nhìn cháu nội ngoan ngoãn, chiều về các con có mâm cơm nóng chờ sẵn, tôi thấy vất vả mấy cũng vui.

Cuộc sống chung cứ thế trôi qua êm đềm suốt nửa năm, cho đến một đêm thứ Năm tuần trước. Thời tiết giao mùa thay đổi, tôi trở mình khó ngủ vì đau nhức xương khớp. Khoảng 11 giờ đêm, tôi bước ra phòng khách lấy cốc nước ấm thì thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng ngủ của hai con, nghe tiếng hai đứa đang nói chuyện.

Nửa năm tận tụy chăm cháu và lo quán xuyến việc nhà, tôi chạnh lòng khi nghe cuộc nói chuyện của con trai và con dâu.

Tiếng con dâu vọng ra khá rõ: "Anh xem đợt này công ty cắt giảm nhân sự, chi phí trên này lại đắt. Từ tháng này mình bớt khoản 3 triệu biếu mẹ đi anh. Mẹ ở chung với mình ăn uống, điện nước có mất gì đâu. Coi như mình đỡ được chục triệu tiền thuê giúp việc mỗi tháng, mà mẹ ở quê một mình cũng chẳng tiêu gì đến tiền".

Tiếng con trai tôi khẽ đáp: "Ừ, để anh lựa lời nói với mẹ, chắc mẹ cũng hiểu cho hoàn cảnh của mình".

Đứng giữa phòng khách tối, cốc nước trên tay tôi sánh nhẹ. Câu nói của con dâu khiến tôi nghẹn lại. Hóa ra bấy lâu nay, sự thức khuya dậy sớm và cả những đồng tiền hưu tôi chắt chiu vun vén cho mâm cơm gia đình, trong mắt con dâu lại chỉ là một phép tính so sánh với tiền thuê giúp việc ngoài thị trường.

Tôi lẳng lặng về phòng, nằm nghĩ mãi. Tôi nhận ra mình đã quá vô tư, cứ nghĩ thương con là đủ. Tôi quyết định sẽ về quê, để không phải đối mặt với các con và để chúng thoải mái với sự tính toán của mình.

Sắp xếp xong đồ đạc, 4 giờ sáng, tôi nhắn tin vào máy con trai: "Mẹ thấy dạo này thời tiết thay đổi nên đau nhức người quá, có lẽ mẹ không quen ở đây. Nhà cửa ở quê bỏ trống lâu ngày không ai trông. Mẹ bắt xe về sớm cho đỡ tắc, các con chủ động sắp xếp chăm cháu nhé".

Bước ra khỏi tòa nhà, đón đợt gió lạnh đầu mùa thốc vào mặt, lòng tôi đầy suy tư. Có lẽ khi đọc được tin nhắn, con trai và con dâu tôi sẽ suy nghĩ, có thể chúng vẫn muốn tôi ở lại, nhưng tôi không muốn trong lòng đầy khúc mắc mà ở đây.

Tôi không trách các con, nhưng tôi cũng nhận ra mình cũng cần một chỗ dựa tinh thần ấm áp, chứ không phải một vị trí như người giúp việc trong gia đình.

* Ghi theo lời kể của bà Ngân Anh (Hải Phòng)