Bị chồng đánh đến nhập viện suốt 20 năm, người phụ nữ vẫn không chịu ly hôn vì một lý do

Một người phụ nữ tại Chiết Giang (Trung Quốc) mới đây gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện hôn nhân kéo dài 20 năm với người chồng giàu có nhưng thường xuyên bạo hành mình. Dù nhiều lần phải nhập viện vì bị đánh đập, thậm chí từng bị gãy xương mũi, cô vẫn lựa chọn tha thứ vì không muốn từ bỏ cuộc sống sung túc đang có. Câu chuyện khiến nhiều người không khỏi xót xa, đồng thời đặt ra câu hỏi về cái giá mà một người có thể phải trả để duy trì cuộc hôn nhân vì vật chất.

Theo bài viết được đăng tải trên nền tảng Sohu ngày 15/10, người phụ nữ cho biết cuộc sống hôn nhân của mình đã rơi vào tình trạng bế tắc sau hai thập kỷ chung sống. Cô tiết lộ bản thân thường xuyên bị chồng đánh đến mức phải tìm đến bệnh viện điều trị. Đáng chú ý, việc đến bệnh viện nhiều lần khiến cô trở nên quen mặt với các y tá tại đây.

Ở tuổi 40, người phụ nữ được nhận xét có ngoại hình xinh đẹp. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ấy lại là cuộc sống hôn nhân đầy tổn thương. Theo những thông tin cô chia sẻ trên mạng xã hội, tình trạng bạo hành đã kéo dài trong nhiều năm, ảnh hưởng không chỉ đến bản thân mà còn liên lụy đến những người thân trong gia đình.

Cô cho biết vào năm 2008, mình từng bị chồng đánh, cha mẹ và em trai cũng bị liên lụy. Một lần khác, người phụ nữ bị đánh gãy xương mũi ở hai vị trí. Dù phải chịu những tổn thương nghiêm trọng, cô vẫn nhiều lần lựa chọn tha thứ và tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân.

Điều khiến câu chuyện gây tranh luận không chỉ nằm ở mức độ bạo hành mà còn ở lý do người phụ nữ đưa ra để giải thích cho quyết định không ly hôn. Theo lời kể được bài viết dẫn lại, cô cho rằng việc tìm được một gia đình có điều kiện kinh tế tốt không dễ dàng. Nếu chia tay chồng, cô có thể phải đi làm để tự trang trải cuộc sống, trong khi tiếp tục ở lại đồng nghĩa với việc vẫn được hưởng cuộc sống sung túc mà không phải quá lo lắng về tiền bạc.

Chính suy nghĩ này khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự đánh đổi giữa vật chất và hạnh phúc cá nhân. Đối với người phụ nữ, điều kiện kinh tế dường như là một trong những lý do quan trọng khiến cô chấp nhận ở lại trong mối quan hệ đầy tổn thương. Tuy nhiên, cuộc sống giàu có không thể xóa bỏ những đau đớn mà cô phải trải qua, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo nội dung bài viết, người phụ nữ còn phát hiện chồng có quan hệ ngoài hôn nhân. Dù biết chuyện, cô vẫn chọn cách im lặng vì lo sợ việc đối chất sẽ khiến cuộc hôn nhân không thể tiếp tục. Cô dường như cố gắng duy trì cuộc sống hiện tại bằng cách né tránh những vấn đề có thể dẫn đến đổ vỡ.

Mọi chuyện được cho là trở nên căng thẳng hơn khi một người phụ nữ được mô tả là tình nhân của chồng tìm đến tận nhà. Người này không chỉ yêu cầu khoản tiền cấp dưỡng mà còn đưa ra đề nghị cả hai người phụ nữ cùng chung sống với người đàn ông. Trước tình huống đó, người vợ không chấp nhận. Theo bài viết, cô tiếp tục bị chồng đánh đập, khiến những tổn thương tích tụ suốt nhiều năm trở thành giọt nước tràn ly.

Sau sự việc, người phụ nữ quyết định đăng tải video lên mạng xã hội để chia sẻ những gì mình đã trải qua. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi những chi tiết cho thấy tình trạng bạo hành không phải sự việc xảy ra một lần, mà là vấn đề kéo dài trong cuộc hôn nhân của cô.

Từ câu chuyện này, nhiều người có thể đặt ra câu hỏi: Vì sao một người liên tục chịu tổn thương vẫn không muốn rời khỏi cuộc hôn nhân của mình? Câu trả lời không nhất thiết chỉ nằm ở tiền bạc. Trong những mối quan hệ bạo hành, nỗi sợ hãi, sự phụ thuộc kinh tế, áp lực gia đình và lo lắng về tương lai đều có thể khiến người trong cuộc khó đưa ra quyết định rời đi. Vì vậy, không thể chỉ nhìn vào việc một người ở lại để kết luận rằng họ chấp nhận bị đối xử tàn nhẫn hoặc phải chịu trách nhiệm cho hành vi của người gây bạo lực.

Điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện không phải là ngoại hình hay sự giàu có của người chồng, mà là những tổn thương mà người phụ nữ được cho là đã phải chịu đựng trong suốt 20 năm. Một cuộc hôn nhân không thể được xem là hạnh phúc chỉ vì bảo đảm được điều kiện vật chất, nếu người trong cuộc liên tục phải sống trong sợ hãi và đối mặt với nguy cơ bị tổn thương.

Bài viết trên Sohu mang đến góc nhìn gây tranh cãi về lựa chọn của người phụ nữ, nhưng câu chuyện cũng nhắc nhở rằng bạo lực gia đình không nên bị xem nhẹ hay biện minh bằng bất kỳ lý do kinh tế nào. Người bị bạo hành cần được bảo vệ, hỗ trợ và có cơ hội tiếp cận những nguồn lực cần thiết để thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Sau tất cả, tiền bạc có thể mang lại sự tiện nghi, nhưng không thể thay thế sự an toàn và tôn trọng trong một mối quan hệ. Với người phụ nữ này, việc công khai câu chuyện có thể là bước đầu tiên để lên tiếng về những tổn thương đã phải chịu đựng. Tuy nhiên, tương lai của cuộc hôn nhân ra sao vẫn chưa được xác nhận trong thông tin được dẫn lại. Điều quan trọng hơn cả là cô có thể tìm được sự hỗ trợ cần thiết để bảo vệ bản thân và chấm dứt vòng luẩn quẩn của bạo lực.