Bị chồng 'bạn gái' hành hung, gã bán rau đâm thương vong 2 người

Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Danh Hưởng (SN 1984, trú tại đường Cô Giang, Khu phố 4, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, Danh Hưởng làm nghề bán rau, củ, quả dạo. Trong quá trình đi buôn bán, Danh Hưởng đã quen biết với chị T.L, (SN 1983, ngụ tại ấp Tràm Chẹt, xã Giồng Riềng). Chị T.L đã có chồng là anh D.C (SN 1981) và hai người ly thân nhiều năm.

Khoảng 10 giờ, ngày 24/9, Danh Hưởng đến nhà chị T.L chơi và ngủ lại. Do nghi ngờ Hưởng có quan hệ tình cảm với vợ mình nên khoảng 23 giờ cùng ngày, D.C cùng với người em trai là D.V (SN 1988) mang dao đến nhà chị T.L tìm Hưởng để đánh.

Đối tượng Danh Hưởng. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Khi đến nhà thì mọi người trong gia đình đã đóng cửa nhà ngủ nên D.C và D.V đứng trước nhà chửi bới, và đạp cửa xông vào tìm đánh Hưởng. Do sợ hãi nên chị T.L bỏ trốn khỏi nhà.

Sau khi vào nhà, D.C cầm dao tấn công Hưởng nhưng đâm không trúng và bị Hưởng gạt ra làm dao văng xuống đất. Hưởng nhặt được dao đâm vào người D.C. Lúc này D.V cầm mũ bảo hiểm đánh nhau với Hưởng và bị Hưởng dùng dao đâm vào người.

Hưởng chạy thoát ra phía sau nhà mặc cho hai anh D.C và D.V tiếp tục đuổi theo dùng khúc tre tấn công.

Sau sự việc, D.V tự đi xe máy về đến nhà, được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Châu Thành sơ cứu, sau đó đưa đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang cấp cứu, hiện đã bình phục.

Riêng anh D.C bị thương nằm gục tại bãi cỏ sau nhà chị T.L. Đến khoảng 6 giờ, ngày 25/9, chị T.L ra phía sau thì phát hiện D. C đã chết nên báo chính quyền địa phương.

Danh Hưởng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.