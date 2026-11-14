Bị cho nghỉ hưu ở tuổi 56, người lao động kiện đòi hơn 709 triệu đồng

Bị cho nghỉ hưu sớm, kiện đòi hơn 709 triệu đồng

Ông Huỳnh Trí V. (SN 1968) được tuyển dụng vào làm việc tại Tập đoàn B. - Chi nhánh tại TPHCM từ tháng 7/1991. Trong quá trình công tác, ông đã ký nhiều hợp đồng lao động, trong đó hợp đồng gần nhất được ký ngày 1/9/2021, không xác định thời hạn.

Theo ông V., các hợp đồng lao động đã ký không đề cập đến việc ông làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay được hưởng phụ cấp độc hại. Chức danh nghề nghiệp được ghi nhận trong hồ sơ là kỹ thuật viên, với công việc vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa tổng đài điện tử.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2022, Chi nhánh Tập đoàn B. điều chỉnh thông tin trong sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của ông V. đối với thời gian từ tháng 7/1991 đến tháng 12/2012. Theo đó, tên nghề từ “kỹ thuật viên” được chuyển thành “vận hành khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng các tổng đài cửa quốc tế, tổng đài có dung lượng từ 10.000 số trở lên, các đài, trạm thông tin vệ tinh mặt đất, các trung tâm công nghệ, kỹ thuật cao và cáp biển”.

Ngày 22/5/2024, Chi nhánh thông báo ông V. thuộc diện người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và chuẩn bị nghỉ hưu.

Ngày 26/8/2024, đơn vị ban hành quyết định cho ông nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí. Đến ngày 3/10/2024, Chi nhánh tiếp tục ban hành Quyết định số 925 thay thế quyết định trước đó, cho ông V. nghỉ việc từ ngày 1/11/2024.

Người lao động khởi kiện sau khi bị đơn vị cho nghỉ hưu ở tuổi 56. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Không đồng ý, ông V. khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 925 vì cho rằng quyết định này trái quy định pháp luật.

Trong quá trình giải quyết vụ án, ông V. bổ sung yêu cầu Tập đoàn B. nhận mình trở lại làm việc tại Phòng Hỗ trợ khách VIP - Trung tâm Hạ tầng thuộc chi nhánh, phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm đã đảm nhiệm, cho đến khi đủ 62 tuổi. Đồng thời, ông yêu cầu được trả tiền lương, các khoản bảo hiểm trong thời gian không được làm việc.

Tổng số tiền thu nhập, bảo hiểm sau khi khấu trừ khoản lương hưu đã nhận ông V. yêu cầu thanh toán tạm tính đến ngày 7/5/2026 là hơn 709,6 triệu đồng.

Phía Tập đoàn B. không đồng ý với yêu cầu khởi kiện. Đại diện doanh nghiệp cho rằng việc điều chỉnh tên nghề trong sổ BHXH được thực hiện theo Công văn số 590 ngày 13/2/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công nhận thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo doanh nghiệp, ông V. có hơn 21 năm làm công việc thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, từ tháng 7/1991 đến tháng 12/2012. Căn cứ quy định về tuổi nghỉ hưu, ông V. đủ điều kiện nghỉ hưu ở tuổi 56, thời điểm hưởng lương hưu là tháng 11/2024.

Doanh nghiệp cũng cho biết đã thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Sau khi có quyết định nghỉ hưu, ông V. đã nhận khoản hỗ trợ 20 triệu đồng từ Công đoàn Chi nhánh.

Tòa xác định đủ điều kiện nghỉ hưu ở tuổi 56

Xét xử sơ thẩm ngày 7/5/2026, TAND Khu vực 1, TPHCM không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông V.

Không đồng tình với phán quyết, ông V. kháng cáo, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tập đoàn B. cung cấp thêm danh sách đề nghị điều chỉnh chức danh nghề, công việc trong sổ BHXH ngày 27/4/2016. Trong danh sách này, ông V. có ký tên và thừa nhận chữ ký là của mình nhưng không công nhận nội dung làm căn cứ điều chỉnh chức danh nghề nghiệp.

Sau khi xem xét hồ sơ, HĐXX nhận định, căn cứ các hợp đồng lao động, quyết định nâng bậc lương và sổ BHXH, từ tháng 7/1991 đến tháng 12/2012, ông V. làm việc tại Trung tâm chuyển mạch truyền dẫn và ứng cứu thông tin - Công ty Đ2, với chức danh kỹ thuật viên. Công việc phải thực hiện là vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tổng đài điện tử.

Đối chiếu danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH, tòa xác định công việc vận hành khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng các tổng đài cửa quốc tế, tổng đài có dung lượng từ 10.000 số trở lên thuộc nhóm điều kiện lao động loại IV. Đặc điểm của công việc là đơn điệu, thường xuyên chịu tác động của điện từ trường.

Từ đó, HĐXX cho rằng có đủ cơ sở xác định công việc ông V. thực hiện thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ LĐ-TB&XH ban hành, không phụ thuộc vào việc nội dung này có được ghi trong hợp đồng lao động hay không.

Đối với lập luận của ông V. cho rằng môi trường làm việc không còn yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau khi chuyển đổi sang công nghệ tổng đài điện tử hiện đại, tòa nhận định các báo cáo quan trắc môi trường lao động những năm 2019, 2020, 2023 và 2024 chỉ kết luận các tác động độc hại đạt ngưỡng cho phép.

Theo tòa, kết quả quan trắc này không phải căn cứ chứng minh công việc ông V. thực hiện trong giai đoạn từ tháng 7/1991 đến tháng 12/2012 không thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

HĐXX cũng xem xét việc ông V. thừa nhận doanh nghiệp đã thực hiện các quy định về quan trắc môi trường, kiểm soát yếu tố điện từ trường và kết quả khám sức khỏe không phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Về việc điều chỉnh thông tin trong sổ BHXH, tòa căn cứ danh sách ngày 27/4/2016, trong đó có chữ ký mà ông V. xác nhận là của mình. Trên cơ sở tài liệu này cùng các chứng cứ khác, HĐXX không chấp nhận lập luận cho rằng Tập đoàn B. tự ý thay đổi thông tin nghề nghiệp trong sổ BHXH mà không có sự đồng thuận của ông.

Do đó, HĐXX không chấp nhận lập luận cho rằng Tập đoàn B. tự ý thay đổi nội dung nghề nghiệp trong sổ BHXH mà không có sự đồng thuận của ông V.

Từ đó, TAND TPHCM không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của ông V., giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tòa bác yêu cầu hủy Quyết định số 925, yêu cầu được nhận trở lại làm việc đến khi đủ 62 tuổi và yêu cầu thanh toán tiền lương, các khoản bảo hiểm trong thời gian không được làm việc.

(Bài viết dựa trên Bản án số 141/2026/LĐ-PT ngày 25/8/2026 của TAND TPHCM).