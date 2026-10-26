Tác giả: Ben Horowitz / Alpha Books - NXB Công Thương

Bản lĩnh CEO

Ben Horowitz kể về những thời điểm khó khăn nhất của một CEO, từ sa thải nhân sự, giữ người giỏi đến xử lý khủng hoảng. Cuốn sách tập trung vào cách người lãnh đạo đưa ra quyết định, giữ bản lĩnh để đưa doanh nghiệp vượt qua nghịch cảnh.

Bị cho leo cây hai tiếng, CEO Mỹ vẫn tìm được tình yêu đời mình

Ben Horowitz từng bị cô gái được mai mối cho leo cây suốt hai tiếng. Cuộc gặp tưởng chừng thất bại ấy lại mở đầu cho cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm.

Hẹn hò giấu mặt

Mùa hè năm 1986, tôi học xong năm thứ hai trường Đại học Columbia và ở cùng bố, người hiện đang sống tại Los Angeles. Lần đó, Claude Shaw, anh bạn cùng tham gia đội bóng bầu dục hồi ở trường trung học với tôi, thu xếp một cuộc hẹn hò đôi: một bên là anh ấy và cô bạn gái Jackie Williams và một bên là tôi với Felicia Wiley, người mà họ muốn mai mối cho tôi.

Chúng tôi chuẩn bị một bữa tối cầu kỳ cho buổi hẹn: lên kế hoạch tỉ mỉ rồi lúi húi nấu nướng suốt cả ngày để bữa ăn với bốn suất bít tết phi lê được trình bày không thể hoàn hảo hơn sẽ sẵn sàng lúc 7 giờ tối. Giờ hẹn đã đến nhưng không ai xuất hiện cả.

Một tiếng trôi qua, chúng tôi không vì thế mà trở nên quá căng thẳng, bởi cô nàng Jackie vốn lề mề có tiếng. Hai tiếng trôi qua, Claude đành gọi điện để kiểm tra tình hình. Vừa đưa mắt liếc nhìn bữa tối hấp dẫn lúc này đã nguội ngắt, tôi vừa chưng hửng khi nghe Felicia, cô nàng hẹn hò giấu mặt với tôi, nói rằng cô “quá mệt” nên không đến được. Chao ôi, thế mới bực mình làm sao chứ!

CEO Ben Horowitz và vợ Felicia Horowitz sau này. Ảnh: Axios.

Tôi bảo Claude đưa điện thoại rồi tự giới thiệu: “Chào cậu, tớ là Ben, người có hẹn với cậu tối nay.”

Felicia: “Tớ rất tiếc. Tớ mệt quá, mà cũng muộn rồi nữa.”

Tôi: “Muộn là vì cậu muộn đấy thôi!”

Felicia: “Tớ biết, tại vì tớ mệt quá nên không thể tới được.”

Tới lúc này, tôi quyết định kêu gọi sự đồng cảm ở cô nàng.

Tôi: “Tớ hiểu tình cảnh khó xử của cậu, nhưng lẽ ra cậu phải báo trước một câu chứ. Bọn tớ đã mất cả ngày nấu bữa tối này rồi. Nếu không tới đây ngay lập tức thì cậu quả thực là kẻ thô lỗ và cậu sẽ mãi để lại một ấn tượng xấu đấy.”

Nếu cô nàng là kẻ ích kỷ (như những gì bộc lộ qua hành động của cô), thì lời kêu gọi của tôi sẽ không có gram trọng lượng nào cả, mà tốt hơn hết là tôi cũng nên gạt buổi hẹn hò này đi. Mặt khác, nếu cô nàng không muốn đi ra ngoài đến vậy, thì hẳn cô đã gặp chuyện gì đó rồi.

Felicia: “Thôi được rồi, tớ sẽ đến.”

90 phút sau, cô xuất hiện thật xinh xắn trong chiếc quần soóc trắng. Vì mải tập trung chuẩn bị cho buổi hẹn hò nên tôi đã quên khuấy trận đánh nhau hôm trước.

Số là hôm đó, khi một lũ con trai tụ tập chơi bóng rổ ở thung lũng San Fernando, một gã cao to lực lưỡng, tóc húi cua, mặc quần nhà binh ném bóng vào người anh tôi. Anh Jonathan là nhạc sĩ, để tóc dài và hồi đó nặng chừng 70 cân, còn tôi thì đã quen chơi bóng và đánh lộn nên chẳng ngán đụng độ.

Tôi đánh giá tình hình rồi lao vào gã thô lỗ đó, thế là cuộc ẩu đả diễn ra. Tôi đấm được vài cú ra trò, nhưng cũng bị thụi một vố đau điếng vào mé mắt trái. Có lẽ gã to con đó chỉ bực mình vì pha bóng hỏng chứ không có ý định bắt nạt anh trai tôi. Dù không biết thực hư ra sao, nhưng đó âu cũng là cái giá phải trả cho cái tội hấp tấp không chịu tìm hiểu vấn đề.

Vậy là khi tôi ra mở cửa đón khách, đôi mắt xanh biếc và đẹp tuyệt vời của Felicia liền chú ý ngay tới vết bầm dưới mắt tôi. Và thế đấy, ấn tượng ban đầu của cô nàng (như lời thú nhận của Felicia nhiều năm sau) là: “Mình gặp phải kẻ côn đồ rồi. Thật ngu ngốc khi đến đây.”

Thật may là không ai trong hai chúng tôi bị chi phối bởi ấn tượng ban đầu. Tới giờ, chúng tôi đã chung sống hạnh phúc bên nhau được gần 25 năm và có ba thiên thần tuyệt vời.