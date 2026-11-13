Bị chó cắn, người đàn ông bị dập nát động mạch, nguy cơ mất cánh tay

Bị chó nhà tấn công, tổn thương nghiêm trọng mạch máu

Các bác sĩ Bệnh viện TW Quân đội 108 vừa tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp bệnh nhân N.V.A. (59 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) bị chó cắn gây tổn thương phức tạp vùng cánh tay và cẳng tay phải.

Theo lời kể của bệnh nhân, khi ông đang ngồi làm việc tại nhà, trong lúc đứng dậy, chiếc ghế vô tình đổ xuống sát vị trí con chó đang nằm. Bị giật mình, con vật bất ngờ lao vào tấn công, liên tiếp cắn vào cánh tay và cẳng tay phải của ông.

Dù rất đau đớn, người đàn ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an con vật để nó nhả tay. Ngay sau đó, ông được người nhà đưa đến Bệnh viện TW Quân đội 108 cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều vết thương nham nhở ở cả mặt trước và mặt sau, kéo dài từ 1/3 dưới cánh tay đến hết cẳng tay phải.

Các vết tổn thương phức tạp ở cánh tay bệnh nhân do bị chó cắn.

Đáng chú ý, bệnh nhân không bắt được mạch quay, mạch trụ; đầu chi nhợt, mất hồi lưu mao mạch ở các đầu ngón tay. Đây là những dấu hiệu cho thấy bàn tay đang bị thiếu máu nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo tồn chi.

Ngay lập tức, bệnh nhân được kiểm soát chảy máu, xử trí ban đầu các vết thương và thực hiện những xét nghiệm cần thiết.

Các bác sĩ thuộc chuyên khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, Khoa Cấp cứu, Khoa Phẫu thuật Tim mạch cùng Trung tâm Vắc xin và Y học du lịch đã phối hợp đánh giá tổn thương, nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại và xây dựng phương án điều trị.

Tại phòng mổ, các bác sĩ tiến hành mở rộng vết thương để thăm dò, cắt lọc tổ chức dập nát, làm sạch và đánh giá các cấu trúc bị tổn thương.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị dập nát động mạch cánh tay và đứt động mạch trụ tại vị trí sát chỗ phân chia động mạch quay và động mạch trụ từ động mạch cánh tay.

Đây là tổn thương mạch máu phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lưu thông máu xuống bàn tay. Để cứu chi, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt lọc tổn thương, ghép động mạch cánh tay và ghép động mạch trụ bằng đoạn tĩnh mạch hiển tự thân theo kỹ thuật vi phẫu.

Sau phẫu thuật, vết thương được đặt dẫn lưu và khâu thưa toàn thể. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng kháng sinh phù hợp, giảm đau, chăm sóc vết thương và theo dõi các biến chứng để có phương án phục hồi chức năng khi đủ điều kiện.

Đặc biệt, song song với điều trị ngoại khoa, bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại và dự phòng uốn ván theo chỉ định chuyên môn.

Cảnh báo nguy cơ từ những vết chó, mèo cắn

ThS.BS Nguyễn Bá Minh - Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật (Bệnh viện TW Quân đội 108), cho biết vết thương do chó, mèo cắn không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng tại chỗ mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và đặc biệt là bệnh dại.

Đây là bệnh lý có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Vì vậy, việc xử trí vết thương và dự phòng bệnh dại sau phơi nhiễm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân sau phẫu thuật.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi bị chó, mèo cắn, kể cả khi con vật được nuôi trong gia đình và đã quen thuộc với chủ.

Ngay sau khi bị cắn, cần nhanh chóng rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong khoảng 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng dung dịch phù hợp và đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá nguy cơ.

Người dân không nên tự ý đắp lá, sử dụng thuốc dân gian, tự khâu kín vết thương hoặc trì hoãn tiêm phòng dại để chờ theo dõi con vật.

Nếu có thể, chó, mèo cần được theo dõi trong 10 ngày theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Tuy nhiên, việc theo dõi này không thay thế cho đánh giá và chỉ định dự phòng sau phơi nhiễm tại cơ sở y tế.

Các bác sĩ lưu ý, vết cắn của chó, mèo có thể gây tổn thương sâu đến mạch máu, thần kinh, gân và cơ. Những tổn thương này đôi khi không dễ nhận biết bằng mắt thường nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời.

Đặc biệt, người nuôi thú cưng cần chú ý kiểm soát hành vi của vật nuôi, tránh những tình huống khiến chúng hoảng sợ, kích động hoặc phản ứng theo bản năng tự vệ.

Trường hợp người đàn ông 59 tuổi bị chính chó nhà tấn công là lời cảnh báo rằng ngay cả những con vật quen thuộc cũng có thể trở nên nguy hiểm khi bị kích thích bất ngờ. Việc chủ động phòng ngừa và xử trí đúng cách sau khi bị chó, mèo cắn là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe và tính mạng.