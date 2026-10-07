Bị che khuất tầm nhìn vẫn lao sang đường, người đi xe máy suýt trả giá đắt

Đoạn clip ghi lại tình huống một người điều khiển xe máy chuyển hướng sang đường nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn cần thiết.

Theo hình ảnh trong clip, phía trước có một ô tô màu trắng đang đỗ, che khuất một phần tầm quan sát. Dù vậy, người đi xe máy vẫn tiếp tục chuyển hướng sang đường.

Khi phát hiện phương tiện đang lưu thông từ phía trước đi tới, người điều khiển xe máy không kịp dừng lại để nhường đường, dẫn đến va chạm.

May mắn, vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình huống này là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông về nguy cơ tai nạn khi chuyển hướng theo thói quen, thiếu quan sát và không chủ động nhường đường.

Chuyển hướng cần quan sát kỹ và bảo đảm an toàn

Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ tình hình giao thông, giảm tốc độ và chỉ thực hiện thao tác khi bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, tại những vị trí có phương tiện dừng, đỗ làm hạn chế tầm nhìn, người điều khiển xe càng cần thận trọng, tránh đột ngột lao ra phần đường đang có phương tiện lưu thông.

Việc chủ động giảm tốc, quan sát và nhường đường không chỉ giúp phòng tránh va chạm mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Một vài giây thiếu quan sát khi sang đường có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, hiểu và tuân thủ quy tắc giao thông là cách đơn giản nhưng quan trọng để bảo vệ bản thân trên mỗi hành trình.