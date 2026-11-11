Bị CĐV phân biệt chủng tộc, HLV Park Hang Seo vẫn lĩnh án phạt

HLV Park Hang Seo phản ứng dữ dội với CĐV Pattaya United.

Ngày 11/11, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố án kỷ luật liên quan đến vụ xung đột giữa HLV Park Hang Seo và cổ động viên Pattaya United tại giải Thai League 2. Theo tờ Siamsport, nhà cầm quân người Hàn Quốc bị cấm chỉ đạo 2 trận và phạt 13.333 baht (khoảng 10 triệu đồng) vì hành vi khiêu khích khán giả.

Vụ việc xảy ra ngày 2/11, sau trận đấu giữa Pattaya United và Kanchanaburi FC. Khi HLV Park Hang Seo cùng các thành viên đội khách trở về phòng thay đồ, một số cổ động viên chủ nhà có những lời lẽ xúc phạm, mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào ông. Nhóm quá khích này còn nhắc đến “kim chi” - món ăn truyền thống của Hàn Quốc - quê hương của HLV Park Hang Seo.

Không giữ được bình tĩnh trước những lời lẽ này, HLV Park Hang Seo bày tỏ rõ thái độ phản đối mạnh mẽ. Ông có nhiều hành động yêu cầu cổ động viên đối thủ hãy im lặng và ra gặp trực tiếp ông.

HLV Park Hang Seo.

Không dừng lại ở việc chỉ trích HLV Park Hang Seo, các cổ động viên Pattaya United còn nhắm vào John Baggio - ngôi sao của Kanchanaburi FC. Họ công kích về ngoại hình và chiều cao của Baggio. Tuyển thủ Madagascar lập tức phản ứng dữ dội và kéo theo nguy cơ va chạm ngay trên sân.

Tình hình chỉ dịu xuống khi các nhân viên an ninh can thiệp và ông Prawat Kithammakunnit - Chủ tịch đội Kanchanaburi yêu cầu toàn đội vào phòng thay đồ.

Sau sự việc, FAT tiến hành điều tra và triệu tập đại diện các bên liên quan đến giải trình vào ngày 10/11. Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của FAT xác định cổ động viên Pattaya United đã có hành vi phân biệt chủng tộc đối với cả HLV Park Hang Seo lẫn John Baggio.

Theo quy định kỷ luật của bóng đá Thái Lan, mỗi hành vi vi phạm khiến Pattaya United phải chịu mức phạt 20.000 baht. Do có hai cá nhân bị nhắm đến, đội bóng này bị phạt tổng cộng 40.000 baht (khoảng 30 triệu đồng).

Ngoài khoản tiền phạt, FAT còn gửi văn bản cảnh cáo chính thức đến Pattaya United. Nếu những hành vi tương tự tiếp tục xảy ra, CLB có thể phải nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn, bao gồm việc cấm cổ động viên vào sân theo dõi các trận đấu.

Ủy ban Kỷ luật FAT cho rằng phản ứng của ông Park đã vượt quá giới hạn cho phép. Dù hành động của nhà cầm quân người Hàn Quốc xuất phát từ mong muốn bảo vệ bản thân và cầu thủ, việc ra hiệu thách thức cổ động viên đối phương có thể kích động xung đột và gây mất an ninh tại sân vận động.