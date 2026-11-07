Bị cầu thủ gọi là 'fan phong trào', Taylor Swift được New York Knicks bênh vực

Tranh cãi bắt nguồn từ buổi livestream game NBA 2K trên TikTok vào ngày 5/11 của hai hậu vệ dự bị thuộc đội bóng rổ New York Knicks là Tyler Kolek và Miles McBride. Khi nhận được câu hỏi về việc ngôi sao nào là cổ động viên “giả tạo” nhất khi ngồi ở hàng ghế đầu xem giải NBA, Tyler đã nhắc tên Taylor Swift.

Tyler Kolek nhận xét việc người nổi tiếng xuất hiện tại các trận đấu của Knicks mang tính chất “làm màu”, chủ yếu để thu hút ống kính hơn là cổ vũ thực sự. Tyler cho biết anh chưa từng thấy Taylor Swift ở các trận đấu khác của đội. Dù biết rằng lịch trình bận rộn khiến cô khó đến sân thường xuyên, anh vẫn giữ vững quan điểm về việc cô góp mặt tạo cảm giác đi xem cho có hình ảnh.

Tyler Kolek cho rằng việc một số ngôi sao xuất hiện ở hàng ghế đầu xem bóng rổ chỉ mang tính hình thức.

Miles McBride đồng tình với Tyler nhưng nhắc nhở anh phải dè chừng trước người hâm mộ của Taylor Swift. Để so sánh, Miles dành lời khen cho diễn viên Ben Stiller và nghệ sĩ hài Tracy Morgan là những cổ động viên gắn bó thực sự với đội bóng. Đoạn video phát trực tiếp này hiện đã bị gỡ khỏi TikTok.

Diễn viên Ben Stiller và nghệ sĩ hài Tracy Morgan được nhắc đến như những cổ động viên gắn bó thực sự với đội bóng New York Knicks.

Trước làn sóng tranh luận trên mạng xã hội, đại diện phát ngôn của đội bóng New York Knicks đã gửi thông cáo chính thức tới truyền thông vào ngày 6/11. “Taylor Swift là người hâm mộ của Knicks trong nhiều năm qua, có lịch sử gắn bó lâu dài với nhà thi đấu Madison Square Garden và chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ của cô ấy dành cho đội bóng”, đại diện câu lạc bộ nhấn mạnh.

Thực tế, Taylor Swift không phải là gương mặt xa lạ trên khán đài của đội bóng rổ thành phố New York. Lần gần nhất cô đến sân cổ vũ là vào ngày 10/6, trong trận đấu thứ tư thuộc loạt trận Chung kết NBA 2026 giữa hai đội New York Knicks và San Antonio Spurs. Trước đó vào ngày 23/5, cô và Travis Kelce cũng có mặt tại trận Chung kết miền Đông giữa Knicks và Cleveland Cavaliers.

Taylor Swift trong trận Chung kết NBA ngày 10/6.

Mối duyên giữa Taylor Swift với câu lạc bộ và sân nhà Madison Square Garden thực chất đã kéo dài hơn hai thập kỷ. Năm 2003, khi mới 13 tuổi, cô lần đầu biểu diễn tại đây trong một cuộc thi tài năng trẻ vào giờ nghỉ giữa hiệp của trận đấu do Knicks tổ chức. Cô cũng từng nhiều lần được bắt gặp ngồi hàng ghế đầu xem Knicks chạm trán Chicago Bulls và Orlando Magic vào cuối năm 2014.

Taylor Swift ngồi xem trận đấu giữa New York Knicks và Chicago Bulls vào tháng 10/2014.

Ngoài ra, nhà thi đấu này còn là điểm dừng chân trong các chuyến lưu diễn của cô năm 2009, 2011, hơn nữa cũng là nơi Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce tổ chức hôn lễ vào ngày 3/7 vừa qua.