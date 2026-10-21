Bị cầu thủ dự bị ném đá trúng mặt, trợ lý trọng tài phải nhập viện cấp cứu

Vụ việc xảy ra vào thứ Bảy (ngày 17/10) tại sân vận động Municipal Juan Galarza Márquez thuộc tỉnh Zamora Chinchipe. Theo đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, một cầu thủ ngồi ở khu vực băng ghế dự bị đã ném đá về phía trọng tài biên.

Một trong những viên đá này đã trúng thẳng vào mặt ông Ojeda, buộc trận đấu phải tạm dừng. Cú ném khiến vị trợ lý trọng tài bị thương nghiêm trọng, không thể tiếp tục làm nhiệm vụ và phải khẩn trương đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương. Một số nguồn tin cho biết nạn nhân đã bị gãy xương gò má.

Trợ lý trọng tài Lenin Ojeda bị thương sau khi bị trúng đá ném từ khu vực ghế dự bị. Ảnh: Freepressjournal

Hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận về danh tính kẻ tấn công, cũng như việc cơ quan chức năng đã chính thức mở cuộc điều tra hay chưa. Dư luận vẫn đang chờ đợi những cập nhật chi tiết hơn về tình trạng sức khỏe của ông Ojeda cùng các biện pháp xử lý sau sự cố này.

Vụ tấn công một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro thường trực mà các trọng tài chính lẫn trợ lý trọng tài phải đối mặt khi làm nhiệm vụ trên sân cỏ.

Trước tình hình đó, nhà chức trách và ban tổ chức giải đấu đang vấp phải làn sóng yêu cầu sớm xác định thủ phạm để áp dụng các hình thức kỷ luật thích đáng, bởi việc bảo đảm một môi trường thi đấu an toàn cho tất cả các thành viên tham gia là yếu tố thiết yếu nhằm ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn trong tương lai.