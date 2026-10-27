Bị cáo vụ giết người muốn đổi lời nhận tội lấy bánh mì kẹp thịt

Kessler đưa ra đề nghị khi xuất hiện trước thẩm phán Nick Nazaretian tại tòa án hạt Hillsborough, bang Florida, ngày 26/10, trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn. Ông bị xét xử liên quan cái chết của Stephanie Crone-Overholt, 47 tuổi, năm 2021, theo People.

Robert Kessler tại tòa. Ảnh: People

Video tại tòa cho thấy thẩm phán Nazaretian nói Kessler có thể nhận tội và chịu án tù chung thân để kết thúc vụ án. Sau vài giây suy nghĩ, bị cáo đưa ra điều kiện về bữa ăn.

“Tôi sẽ làm vậy nếu có một chiếc bánh mì kẹp thịt bò phô mai kiểu Philadelphia, một phần khoai tây chiên và Pepsi”, Kessler nói.

Khi thẩm phán hỏi lại, Kessler nhắc thêm yêu cầu bánh mì có hành tây và sốt mayonnaise. Ông cho rằng việc nhận tội sẽ giúp tiết kiệm tiền thuế.

Thẩm phán Nazaretian bác đề nghị, nói không thể dùng đồ ăn để đổi lấy lời nhận tội.

“Tôi có thể bảo đảm ông được ăn trưa hôm nay, nhưng không thể bảo đảm đó là món gì”, thẩm phán nói.

Kessler sau đó yêu cầu tiếp tục lựa chọn bồi thẩm đoàn. Ông nói có thể cân nhắc nhận tội nếu được bánh mì, nhưng cho rằng yêu cầu này sẽ không được đáp ứng.

Theo cơ quan công tố, Kessler lựa chọn tự bào chữa tại phiên tòa. Ông đối mặt cáo buộc giết người cấp độ một và xâm phạm thi thể.

Thi thể bị phân mảnh của Crone-Overholt được những người câu cá phát hiện tại vịnh McKay hồi tháng 11/2021.

Theo bản khai có tuyên thệ được People dẫn lại, ít nhất ba nhân chứng nhìn thấy một người đàn ông có đặc điểm giống Kessler ném các túi rác xuống vịnh.

Crone-Overholt từng ở cùng Kessler và con gái ông trong những ngày trước khi mất tích.

Phiên tòa dự kiến tiếp tục ngày 27/10.