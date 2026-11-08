Bị cáo Phó Đức Nam mong nhận được bản án có thời hạn thay vì chung thân

Nói lời sau cùng, Phó Đức Nam gửi lời xin lỗi tới tất cả bị hại và bày tỏ mong được khắc phục hậu quả sớm nhất. Bị cáo cũng mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, xin được nhận mức án có thời hạn thay cho mức án tù chung thân như đại diện viện kiểm sát đề nghị trước đó.

Bị cáo Phó Đức Nam. Ảnh: GIA KHÁNH

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Phó Đức Nam tù chung thân về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Cùng mức đề nghị án chung thân, bị cáo Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) cũng gửi lời xin lỗi các bị hại, mong được khắc phục tối đa thiệt hại cho nhà đầu tư và có cơ hội trở về với xã hội.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ của Phó Đức Nam) trình bày về tình trạng sức khỏe của con trai. Cũng giống như phần xét hỏi trước đó, bị cáo Liễu cho biết, con trai có biểu hiện tâm thần. Bị cáo cho rằng việc đánh giá tình trạng tâm thần của Phó Đức Nam chưa đúng quy chuẩn y học. Theo bị cáo, không thể chỉ dựa vào một buổi khám lâm sàng, lời khai của một số bị cáo hoặc những người tiếp xúc với Nam tại tòa để kết luận con trai hoàn toàn bình thường.

Bị cáo Lê Thị Liễu cho biết, gia đình đã gửi tòa và viện kiểm sát nhiều bản trình bày của hàng xóm, phụ huynh học sinh từng tiếp xúc với Nam từ nhiều năm trước. Theo bà, những người cung cấp thông tin đều sẵn sàng ra tòa làm chứng. Trong bản luận tội, bị cáo Lê Thị Liễu và Phó Đức Thắng (bố mẹ Phó Đức Nam) bị đề nghị 6-7 năm tù về cùng tội “Rửa tiền”.

Theo hồ sơ vụ án, khách hàng đầu tư trên website của Phó Đức Nam thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó. Trong vụ án, Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công tố xác định bị cáo Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu, cầm đầu chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ lừa đảo, với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.