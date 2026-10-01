Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm từ 1,5 đến 2 năm tù

Chiều 1-10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 10 bị cáo có kháng cáo liên quan tới bản án sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại 2 dự án: cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (tỉnh Ninh Bình).

Sau khi tạm dừng phần tuyên án vào chiều 30-9, phiên tòa phúc thẩm đã quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số nội dung liên quan tới bồi thường của các bị cáo có kháng cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ANH PHÙNG

Tại phiên tòa chiều cùng ngày, chủ tọa thông báo, trong 10 bị cáo có kháng cáo, tới chiều 1-10, đã có 8/10 bị cáo nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Người nộp nhiều nhất là bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến với 1,1 tỷ đồng, bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) nộp thêm 200 triệu đồng. Tổng cộng, các bị cáo đã khắc phục thêm gần 2 tỷ đồng.

Với mức khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm điều chỉnh lại hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, giảm từ 1,5 đến 2 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (án sơ thẩm 6 năm tù).

Viện kiểm sát cũng đề nghị giảm cho bị cáo Trần Văn Sinh từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) được đề nghị giảm từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù (án sơ thẩm 25 năm tù) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) được đề nghị giảm từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù (án sơ thẩm 30 năm tù) về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Bị cáo Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) được đề nghị giảm từ 6 tháng đến 12 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đối với những kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo: Nguyễn Thị Kim Tiến; Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm; án sơ thẩm 3 năm tù); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; án sơ thẩm 3 năm tù); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; án sơ thẩm 3 năm tù); Hoàng Xuân Tiệp(cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng; án sơ thẩm 3 năm tù), cơ quan công tố thấy rằng, có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo: Hoàng Xuân Tiệp, Nguyễn Kim Trung, Lê Văn Cư, Nguyễn Doãn Tú.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, đại diện Viện kiểm sát đề nghị giữ án phạt tù.

Đối với bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng), cơ quan công tố cũng đề nghị giữ nguyên mức đề nghị trước đó là giảm từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 10 năm tù) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong buổi chiều, phiên tòa tiến hành tranh tụng.