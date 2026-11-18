Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 18/11, tại phiên tòa xét xử sai phạm trong dự án CT6 Kiến Hưng, Hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn các bị cáo về các hành vi lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) trong quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, sai phạm trong việc xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt, sai phạm trong bán căn hộ cho khách hàng và phương án khắc phục hậu quả.

Thừa nhận tự ý chuyển đổi công năng

Là người đầu tiên bị thẩm vấn, bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) cho biết Công ty Bemes hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh khách sạn và vật liệu xây dựng. Công ty là chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng.

Bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận mình là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề trong quá trình thực hiện dự án.

Trả lời Hội đồng xét xử về những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, Chủ tịch Công ty Bemes thừa nhận Công ty Bemes đã tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng từ khu văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại sang căn hộ để ở lâu dài.

Theo quy hoạch ban đầu, dự án có các hạng mục chung cư, khách sạn và văn phòng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, doanh nghiệp nhận thấy việc xây dựng khách sạn, văn phòng tại khu vực này không phù hợp nên đã đề xuất chuyển đổi công năng. Bị cáo giải thích, tỉnh Hà Tây khi đó đã đồng ý về chủ trương nhưng doanh nghiệp chưa hoàn thiện thủ tục điều chỉnh theo quy định.

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử về việc đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư không xây dựng nhà trẻ theo quy hoạch được phê duyệt mà chuyển diện tích đất này sang xây dựng nhà liền kề? Bị cáo Lê Thanh Thản khai, tại khu vực dự án đã có một nhà trẻ rộng gần 3.000 m² nên doanh nghiệp cho rằng không cần thiết phải xây dựng thêm nhà trẻ tại khu đất thấp tầng, do đó đã chuyển sang xây nhà liền kề. Bị cáo thừa nhận đây là sai phạm của bị cáo.

Thừa nhận bị truy tố về tội “lừa dối khách hàng” là đúng

Bị cáo Lê Thanh Thản khai, dự án được thực hiện trên cơ sở các quyết định của UBND tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc thành phố Hà Nội). Quá trình thực hiện, doanh nghiệp đã báo cáo và được tỉnh Hà Tây đồng ý về chủ trương điều chỉnh một số nội dung. Tuy nhiên, theo bị cáo, do mải triển khai xây dựng, công ty không hoàn thiện các thủ tục cần thiết và đây là lỗi của doanh nghiệp.

Bị cáo khai tiếp, dự án được triển khai từ năm 2010 và hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên, suốt quá trình xây dựng, không có cơ quan, tổ chức nào đến kiểm tra, thanh tra, không bị yêu cầu tạm đình chỉ thi công. Chỉ sau khi công trình hoàn thành, cơ quan chức năng mới có văn bản xử phạt vi phạm hành chính.

Bị cáo Lê Thanh Thản, (sinh năm 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) khai báo trước tòa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Về hoạt động kinh doanh tại dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản khai mình là người trực tiếp chủ trì việc bán các căn hộ chung cư và nhà liền kề. Tuy nhiên, chủ đầu tư không thông báo cho khách hàng biết các căn hộ chung cư và nhà thấp tầng được xây dựng không đúng quy hoạch vì cho rằng việc điều chỉnh đã được phía tỉnh đồng ý về chủ trương, chỉ còn thiếu thủ tục hoàn thiện.

Thừa nhận đưa ra thông tin không đúng thực tế để khách hàng tin tưởng mua căn hộ và nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng là hành vi gian dối, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản cho rằng việc Viện Kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Lừa dối khách hàng” là đúng.

Đề xuất phương án khắc phục hậu quả

Bị cáo Lê Thanh Thản xác nhận số tiền bán 519 căn hộ cho khách hàng là hơn 500 tỷ đồng nhưng cho rằng không thể coi toàn bộ số tiền này là khoản thu lợi bất chính. Theo bị cáo , doanh nghiệp đã phải bỏ chi phí đầu tư, xây dựng các căn hộ nên muốn xác định số tiền thu lợi thực tế phải tính toán, khấu trừ các khoản chi phí xây dựng.

Bên cạnh đó, bị cáo cũng đề xuất hai phương án khắc phục hậu quả cho người mua nhà. Thứ nhất, đối với những người dân có nhu cầu chuyển sang khu đô thị Thanh Hà, doanh nghiệp sẽ bố trí nhà để thực hiện việc chuyển đổi và nhà tại khu đô thị này đã sẵn sàng để người dân vào ở.

Thứ hai, đối với những khách hàng không có nhu cầu chuyển đổi và muốn nhận lại tiền, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc hoàn trả.

Liên quan đến nguồn tài chính khắc phục hậu quả, bị cáo Thản khai đã chuyển khoảng 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án trước thời điểm mở phiên tòa để đảm bảo thi hành án, hoàn trả lại cho các bị hại

Bị cáo xác nhận doanh nghiệp đã vay 1.000 tỷ đồng của ngân hàng để để triển khai dự án tại khu đô thị Thanh Hà, qua đó tạo điều kiện thực hiện phương án chuyển đổi, bố trí nhà cho người dân, chứ không phải khoản tiền ngân hàng cho vay trực tiếp để hoàn trả cho các hộ dân.

Thừa nhận còn nhiều dự án vi phạm

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Lê Thanh Thản khai ngoài dự án CT6 Kiến Hưng, doanh nghiệp vẫn còn nhiều dự án khác trên địa bàn thành phố Hà Nội có vi phạm. Để khắc phục hậu quả tại những dự án này, bị cáo Thản cho biết sẽ thực hiện việc đền bù hoặc di chuyển, bố trí lại chỗ ở cho người dân theo phương án của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận hiện chưa có nguồn lực tài chính tập trung để khắc phục toàn bộ hậu quả tại các dự án khác.

Theo bị cáo, nếu được tạo điều kiện tiếp tục triển khai các dự án, doanh nghiệp có thể khai thác quỹ đất, trong đó có khu đô thị Thanh Hà để tạo nguồn tài chính thực hiện việc khắc phục hậu quả.

Quang cảnh phiên tòa xét xử. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trước khi kết thúc phần trình bày, bị cáo Lê Thanh Thản xin lỗi Hội đồng xét xử và người dân bị ảnh hưởng bởi những sai phạm tại dự án. Bị cáo thừa nhận mình đã tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng từ khu dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê sang căn hộ để ở lâu dài. Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử tạo cơ hội để bị cáo khắc phục hậu quả và sửa chữa sai phạm.

Cùng với đó, bị cáo Lê Thanh Thản đưa ra hai kiến nghị: Xin được nộp 50% số tiền thu lợi nhuận vào ngân sách Nhà nước; đề nghị được xem xét cho doanh nghiệp chuyển đổi công năng từ dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, phát triển và khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng./.