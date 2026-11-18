Sáng 18/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) cùng 5 bị cáo là cựu cán bộ phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội.

Hội đồng xét xử.

Sau khi đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo về các tội “Lừa dối khách hàng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi, tập trung làm rõ hành vi phạm tội, vai trò, trách nhiệm của từng bị cáo.

Trong đó, HĐXX dành nhiều thời gian xét hỏi bị cáo Lê Thanh Thản về quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, những sai phạm trong việc tự ý chuyển đổi công năng, xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt, bán căn hộ cho khách hàng và phương án khắc phục hậu quả.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo tại phiên tòa.

Thừa nhận tự ý chuyển đổi công năng, xây dựng sai quy hoạch

Là người đầu tiên trả lời xét hỏi, bị cáo Lê Thanh Thản khai Công ty Bemes hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh khách sạn và vật liệu xây dựng, đồng thời là chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng.

Trước HĐXX, bị cáo Thản thừa nhận mình là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề trong quá trình thực hiện dự án.

Khi được HĐXX hỏi về những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Thản thừa nhận Công ty Bemes đã tự ý chuyển đổi công năng từ khu văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại sang căn hộ để ở lâu dài, không đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo lời khai của bị cáo, quy hoạch ban đầu của dự án gồm các hạng mục chung cư, khách sạn và văn phòng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, doanh nghiệp nhận thấy việc xây dựng khách sạn, văn phòng tại khu vực này không phù hợp với nhu cầu thực tế nên đã đề xuất điều chỉnh công năng.

Bị cáo Thản khai, thời điểm đó, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã đồng ý về chủ trương điều chỉnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định mà vẫn triển khai xây dựng.

Đối với sai phạm tại khu nhà thấp tầng, HĐXX đặt câu hỏi về việc chủ đầu tư không xây dựng nhà trẻ theo quy hoạch được phê duyệt mà chuyển diện tích đất này sang xây dựng nhà liền kề?

Giải trình về nội dung này, bị cáo Thản cho biết, tại khu vực dự án đã có một nhà trẻ rộng gần 3.000m2. Do cho rằng không cần thiết phải xây dựng thêm nhà trẻ tại khu đất thấp tầng, doanh nghiệp đã quyết định chuyển diện tích này sang xây dựng nhà liền kề.

Trước HĐXX, bị cáo Thản thừa nhận việc tự ý thay đổi mục đích sử dụng diện tích đất dành cho nhà trẻ là sai phạm của mình.

Quang cảnh đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng và trình chiếu trên màn hình lớn tại phiên tòa.

Tiếp tục làm rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án, bị cáo Thản khai dự án được thực hiện trên cơ sở các quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (cũ), nay thuộc TP Hà Nội. Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp đã báo cáo và được tỉnh Hà Tây (cũ) đồng ý về chủ trương điều chỉnh một số nội dung. Tuy nhiên, do tập trung triển khai xây dựng, Công ty Bemes không hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.

Bị cáo Thản thừa nhận đây là lỗi của doanh nghiệp và bản thân với vai trò là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Theo lời khai của bị cáo, dự án CT6 Kiến Hưng được triển khai từ năm 2010 và hoàn thành vào năm 2013. Trong suốt quá trình xây dựng, không có cơ quan, tổ chức nào đến kiểm tra, thanh tra hoặc yêu cầu tạm đình chỉ thi công. Chỉ sau khi công trình hoàn thành, cơ quan chức năng mới có văn bản xử phạt vi phạm hành chính.

Thừa nhận hành vi gian dối khi bán căn hộ cho khách hàng

HĐXX tiếp tục tập trung làm rõ là trách nhiệm của bị cáo Lê Thanh Thản trong việc tổ chức kinh doanh, bán các căn hộ chung cư và nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng khi công trình được xây dựng không đúng quy hoạch.

Trả lời HĐXX, bị cáo Thản khai mình là người trực tiếp chủ trì hoạt động kinh doanh, bán các căn hộ chung cư và nhà liền kề tại dự án. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, chủ đầu tư không thông báo cho khách hàng biết các căn hộ chung cư và nhà thấp tầng được xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt.

Giải thích về việc này, bị cáo Thản cho rằng doanh nghiệp nhận thức việc điều chỉnh công năng đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đồng ý về chủ trương, chỉ còn thiếu các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

bị cáo Lê Thanh Thản

Bị cáo Lê Thanh Thản tại phiên tòa.

Trước câu hỏi của HĐXX về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc cung cấp thông tin cho khách hàng, bị cáo Thản thừa nhận việc đưa ra thông tin không đúng thực tế, khiến khách hàng tin tưởng mua căn hộ và nhà thấp tầng tại dự án là hành vi gian dối.

Đáng chú ý, khi được hỏi về tội danh mà VKSND TP Hà Nội truy tố, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận việc Viện kiểm sát truy tố mình về tội “Lừa dối khách hàng” là đúng.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, trong quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tổ chức xây dựng công trình không đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng. Tuy nhiên, các căn hộ này không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, thông qua việc bán 519 căn hộ, bị cáo Lê Thanh Thản đã thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng. Đây cũng là số tiền được xác định gây thiệt hại cho 519 khách hàng.

Tại phiên tòa, bị cáo Thản xác nhận số tiền thu được từ việc bán 519 căn hộ là hơn 500 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng không thể coi toàn bộ số tiền bán căn hộ là khoản thu lợi bất chính.

Theo lập luận của bị cáo, để xây dựng các căn hộ, doanh nghiệp đã phải bỏ ra nhiều khoản chi phí đầu tư, xây dựng. Vì vậy, muốn xác định chính xác số tiền thu lợi thực tế cần tính toán, khấu trừ các khoản chi phí đã bỏ ra.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đã chuyển khoảng 530 tỉ đồng để bảo đảm khắc phục hậu quả

Liên quan đến trách nhiệm khắc phục hậu quả đối với những khách hàng mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản trình bày hai phương án giải quyết.

Theo đó, đối với những khách hàng có nhu cầu chuyển sang sinh sống tại khu đô thị Thanh Hà, doanh nghiệp sẽ bố trí nhà để thực hiện việc chuyển đổi. Bị cáo cho biết, các căn nhà tại khu đô thị Thanh Hà đã sẵn sàng để người dân có thể chuyển đến ở.

Đối với những khách hàng không có nhu cầu chuyển đổi nhà và muốn nhận lại tiền, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc hoàn trả.

Về nguồn tài chính phục vụ việc khắc phục hậu quả, bị cáo Thản khai trước thời điểm mở phiên tòa đã chuyển khoảng 530 tỉ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án nhằm bảo đảm việc thi hành án, hoàn trả tiền cho các bị hại. Bị cáo Thản cũng xác nhận doanh nghiệp đã vay ngân hàng 1.000 tỉ đồng để triển khai dự án tại khu đô thị Thanh Hà.

Tuy nhiên, bị cáo Thản giải thích đây là khoản vay phục vụ việc triển khai dự án, qua đó tạo điều kiện thực hiện phương án chuyển đổi, bố trí nhà cho người dân, không phải khoản tiền ngân hàng cho vay trực tiếp để hoàn trả cho các khách hàng tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo bị cáo, việc bố trí nhà tại khu đô thị Thanh Hà hoặc hoàn trả tiền cho khách hàng là những phương án doanh nghiệp đề xuất nhằm giải quyết hậu quả phát sinh từ các sai phạm tại dự án.

Các bị cáo phía trước (bên trái) cùng hơn 110 bị hại, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên xét xử.

Thừa nhận nhiều dự án khác còn vi phạm

Cũng trong phần xét hỏi, HĐXX tiếp tục làm rõ việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng tại những dự án khác do doanh nghiệp của bị cáo Lê Thanh Thản triển khai trên địa bàn TP Hà Nội.

Trả lời HĐXX, bị cáo Thản thừa nhận ngoài dự án CT6 Kiến Hưng, doanh nghiệp còn nhiều dự án khác có vi phạm. Đối với những dự án này, bị cáo cho biết sẽ thực hiện việc đền bù hoặc di chuyển, bố trí lại chỗ ở cho người dân theo phương án của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tuy nhiên, bị cáo Thản cũng thừa nhận hiện doanh nghiệp chưa có nguồn lực tài chính tập trung để khắc phục toàn bộ hậu quả tại các dự án khác. Theo trình bày của bị cáo Thản, nếu được tạo điều kiện tiếp tục triển khai các dự án, doanh nghiệp có thể khai thác quỹ đất, trong đó có khu đô thị Thanh Hà, để tạo nguồn tài chính phục vụ việc khắc phục hậu quả.

Trước khi kết thúc phần trình bày, bị cáo Lê Thanh Thản gửi lời xin lỗi HĐXX và những người dân bị ảnh hưởng bởi sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng. Bị cáo Thản một lần nữa thừa nhận đã tự ý chuyển đổi công năng từ khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê sang căn hộ để ở lâu dài khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Đồng thời, bị cáo Thản đề nghị HĐXX xem xét, tạo điều kiện để bản thân và doanh nghiệp có cơ hội khắc phục hậu quả, sửa chữa những sai phạm đã xảy ra.

Ngoài hai phương án giải quyết quyền lợi cho khách hàng, bị cáo Lê Thanh Thản còn đưa ra hai kiến nghị. Thứ nhất, bị cáo xin được nộp 50% số tiền lợi nhuận vào ngân sách Nhà nước.

Thứ hai, bị cáo đề nghị được xem xét cho doanh nghiệp chuyển đổi công năng từ dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, phát triển và có nguồn lực khắc phục hậu quả.