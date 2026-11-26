Chiều 26/11, sau 9 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) cùng 5 cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) trong vụ án liên quan đến sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội).

Hội đồng xét xử tuyên án.

Các bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) mỗi người bị tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) bị tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes liên đới bồi thường gần 260 tỉ đồng cho 79 trường hợp. Đây là các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, đồng thời là chủ sở hữu căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ theo Nghị quyết số 96 ngày 28/10/2026 của HĐND TP Hà Nội và Quyết định số 6302 ngày 17/11/2026 của UBND TP Hà Nội. Danh sách và mức bồi thường cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại Phụ lục 2 của bản án.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Quang cảnh HĐXX tuyên án.

HĐXX buộc những người được bồi thường theo danh sách tại Phụ lục 2 bàn giao lại cho Công ty Bemes các căn hộ, nhà ở thấp tầng đã nhận theo giao dịch để công ty xử lý, khắc phục vi phạm theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Công ty Bemes phải chịu toàn bộ kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu. HĐXX kiến nghị UBND TP Hà Nội áp dụng chính sách hỗ trợ đối với các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chủ sở hữu căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ theo Nghị quyết số 96 của HĐND TP Hà Nội.

HĐXX giao UBND TP Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật đối với các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc sở hữu của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tồn tại có điều kiện theo Nghị quyết số 96 của HĐND TP Hà Nội và Quyết định số 6302 của UBND TP Hà Nội.

Bị cáo Lê Thanh Thản bị tuyên phạt 30 tháng tù treo về tội “Lừa dối khách hàng”.

Công ty Bemes phải nộp lại số lợi bất hợp pháp về xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai và chịu kinh phí hoàn thiện công năng, đáp ứng các điều kiện để các căn hộ, nhà ở thấp tầng được tồn tại theo Nghị quyết số 96 của HĐND TP Hà Nội.

Về xử lý vật chứng, HĐXX áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, tuyên tạm giữ hơn 260 tỉ đồng để bảo đảm thi hành án đối với bị cáo Lê Thanh Thản.

HĐXX đồng thời tuyên trả lại cho bị cáo số tiền hơn 269 tỉ đồng trong tổng số hơn 530 tỉ đồng đã nộp theo ủy nhiệm chi ngày 16/11/2026. Số tiền đã nộp hiện được lưu giữ trong tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự TP Hà Nội.

Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án.