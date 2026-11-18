Sáng cùng ngày, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Thản và các đồng phạm đã bước vào phần xét hỏi. Theo lời khai, tại thời điểm xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng, mặc dù đã được thống nhất về mặt chủ trương xây dựng, nhưng doanh nghiệp của ông đã không hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh công năng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: LAM HOÀNG

Bị cáo Lê Thanh Thản cho biết, thời điểm đó nếu để công năng dự án là văn phòng sẽ không có người thuê, nên có xin ý kiến và được nhất trí chuyển công năng, nhưng doanh nghiệp chưa hoàn thiện hồ sơ.

Quá trình xây dựng dự án, bị cáo Lê Thanh Thản khai không có bất kỳ cơ quan nào tới kiểm tra hoặc có văn bản đình chỉ. Chỉ khi xây xong mới có văn bản xử phạt hành chính.

Cũng theo lời khai của bị cáo Lê Thanh Thản, trong hợp đồng với khách hàng thể hiện, chủ đầu tư hỗ trợ cư dân về việc cấp sổ đỏ. Việc này đã giao cấp dưới của bị cáo Thản thực hiện. Bị cáo cho rằng, thời điểm đó, chưa ai nói là “sai quy hoạch”, mà chỉ nói chung chung “chưa được cấp sổ”.

Tới nay, khi vi phạm đã được cơ quan chức năng chỉ rõ, bị cáo Lê Thanh Thản cho biết, phương án bồi thường được chuẩn bị sẵn thành 2 phương án. Thứ nhất là bồi thường bằng tiền, hiện doanh nghiệp đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản cơ quan thi hành án để sẵn sàng chi trả. Thứ hai, cư dân có nhu cầu di dời xuống khu đô thị Thanh Hà, chủ đầu tư sẽ bố trí căn hộ.

Bị cáo Lê Thanh Thản trả lời hội đồng xét xử. Ảnh: LAM HOÀNG

Cũng theo thông tin từ bị cáo Lê Thanh Thản, hiện có ngân hàng đã đứng ra bảo lãnh vay 1.000 tỷ đồng để triển khai các phương án, chi trả cho người dân bị ảnh hưởng.

Cũng tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận có nhiều dự án khác cũng vi phạm, tuy nhiên nguồn lực để khắc phục chưa có. Bị cáo Thản xin nộp 50% lợi nhuận dự án CT6 Kiến Hưng để sung công quỹ nhà nước và xin được chuyển đổi công năng dự án sang nhà ở cho thuê để doanh nghiệp có thêm nguồn lực. Bị cáo Thản gửi lời xin lỗi tới các cư dân vì hành vi của mình gây ra.

Tại phiên tòa, đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã căn cứ vào khả năng bố trí dân số tại các dự án và toàn bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực và xem xét toàn bộ nội dung vi phạm của chủ đầu tư để có các tiêu chí xác định khu vực cần di dời, khu vực nào có thể khắc phục tại chỗ.

Bị cáo Lê Thanh Thản rời phòng xử án, sáng 18-11

Trong khi đó, đại diện hội đồng định giá của Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, phương pháp định giá đối với những căn hộ được xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch của dự án CT6 Kiến Hưng, được thực hiện theo Nghị định 250/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Trên cơ sở yêu cầu định giá của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, hội đồng định giá đã thành lập trên cơ sở cùng các sở, ngành thẩm định dựa vào căn cứ hồ sơ nhận được để thuê đơn vị tư vấn xác định giá của 519 căn hộ chung cư.

“Chủ yếu dùng phương pháp so sánh, có đối chiếu với ý kiến của cấp chính quyền địa phương, tổ dân phố và phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu định giá là tháng 5-2026”, đại diện hội đồng định giá của Sở Xây dựng TP Hà Nội thông tin.

Cũng tại phiên tòa, đại diện đơn vị độc lập được thuê để tham gia xác định giá các căn hộ chung cư cho biết đã thu thập các hợp đồng chuyển nhượng tại các căn hộ đang giao dịch ở tòa CT6A, CT6B, thu thập thông tin ở văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế của thành phố. Song song đó phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố cũng như xem xét ý kiến các hộ mua hoặc bán căn hộ để đưa vào làm tài liệu so sánh, định giá các căn hộ.

Đại diện UBND phường Kiến Hưng khẳng định, trên cơ sở thực tế khảo sát, UBND phường đã đề xuất UBND TP Hà Nội về việc di dời 135 căn hộ, nhà ở tại dự án CT6 Kiến Hưng

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc.