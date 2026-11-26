Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 26/11, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với bị cáo Lê Thanh Thản, được biết đến với biệt danh “Đại gia điếu cày” (SN 1950, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes) trong vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến việc bán các căn hộ tại Dự án CT6 Kiến Hưng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm và phải chịu hình phạt bổ sung 100 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Lê Thanh Thản có hành vi xây dựng Dự án CT6 Kiến Hưng sai quy định, sau đó bán cho 519 khách hàng, thu về 531 tỷ đồng. Đến nay, các căn hộ bị bán trái quy định đều không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Bị cáo Lê Thanh Thản sau khi tuyên án.

Liên quan đến vụ án, nhóm 5 bị cáo là cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông (cũ) bị phạt án tù cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử xác định, các bị cáo này không phát hiện và ngăn chặn kịp thời trong việc Tòa chung cư CT6 Kiến Hưng bị xây sai quy hoạch.

4 bị cáo: Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) và Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26/11.

Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Lê Thanh Thản biết rõ các căn hộ tại Dự án CT6 Kiến Hưng không đủ tính pháp lý nhưng cố ý che giấu, khiến bị hại tin tưởng mua nhà nhưng sau đó không được cấp sổ đỏ, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Sai phạm của bị cáo Lê Thanh Thản diễn ra trong thời gian dài xuất phát một phần từ sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ là bị cáo trong vụ án này. Hành vi của các bị cáo là cựu cán bộ đã xâm phạm đến công tác quản lý của Nhà nước, gây mất niềm tin của người dân, nhất là trong lĩnh vực trật tự xây dựng.

Hội đồng xét xử cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Lê Thanh Thản thành khẩn khai báo, chủ động nộp 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình kinh doanh, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen, là người cao tuổi...

Hội đồng xét xử tuyên án.

Do bị cáo Lê Thanh Thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý các căn hộ nên các hợp đồng mua bán nhà bị tòa án tuyên vô hiệu. Bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Banes bị tòa án tuyên phải hoàn trả tiền, bồi thường cho người mua theo giá thị trường.

Trong số 519 người mua, có 76 căn chung cư và 3 nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời. Do đó, tòa án tuyên bị cáo Lê Thanh Thản phải bồi thường cho 79 người mua các bất động sản này theo giá đã được Hội đồng định giá xác định bằng nhà đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khoảng 55 triệu đồng/m2).

Trong danh sách từng căn hộ được tòa án tuyên bồi thường, có 76 căn hộ được bồi thường thấp nhất 1,1 tỷ đồng và cao nhất 6,8 tỷ. Đối với 3 căn nhà thấp tầng, mức bồi thường được tòa án tuyên lần lượt là 14 tỷ đồng, 16 tỷ đồng và 17,5 tỷ đồng.

Tổng số tiền bị cáo Lê Thanh Thản bị tòa án tuyên phải bồi thường là 259 tỷ đồng. Trước đó, bị cáo Lê Thanh Thản đã nộp 530 tỷ đồng nên tòa án tuyên trả lại cho bị cáo Lê Thanh Thản số tiền nộp thừa.

Đối với các căn hộ còn lại không thuộc diện phải phá dỡ hoặc di dời, tòa án tuyên chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính để người dân được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo bản án sơ thẩm, Dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.

Tháng 10/2010, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình Dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Tháng 3/2011, bị cáo Lê Thanh Thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án như: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...”.

Hành vi sai phạm trên nhằm để bán các căn hộ tại Dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt, khiến khách hàng tin tưởng, mua các căn hộ của Dự án CT6 Kiến Hưng.

Tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Bị cáo Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng, vi phạm là tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm một Tòa chung cư CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, vi phạm là tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất hợp pháp tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng đối với 519 khách hàng.

Đối với nhóm cán bộ nhà nước, bản án xác định, Công ty Bemes xây dựng Dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... dẫn đến không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở, xảy ra trong thời gian dài.

Tuy nhiên, các bị cáo là cựu cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình. Việc này góp phần dẫn tới hậu quả gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với 519 khách hàng đã mua căn hộ.