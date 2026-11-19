Sáng 19/11, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Thản, SN 1950, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị hình phạt đối với các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lừa dối khách hàng”; hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại phiên tòa.

Các bị cáo: Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng bị đề nghị mức án từ 24 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị đề nghị mức án từ 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát nêu rõ, bị cáo Lê Thanh Thản xây dựng Tòa chung cư CT6 Kiến Hưng sai quy định, bán cho 519 khách hàng, thu về 531 tỷ đồng. Đến nay, các căn hộ xây và bán trái quy định đều không được cấp sổ đỏ.

Trong vụ án, 5 bị cáo là cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông (cũ) không phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc Tòa chung cư CT6 Kiến Hưng bị xây sai quy hoạch.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện viện kiểm sát nhận thấy, vụ án có số lượng bị hại tới 519 người và thiệt hại là đặc biệt lớn (531 tỷ đồng). Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu tới trật tự quản lý kinh tế, uy tín doanh nghiệp. Hành vi của các bị cáo làm suy giảm lòng tin của người dân vào chính quyền địa phương, nhất là trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị.

Trong vụ án, bị cáo Lê Thanh Thản là người có trách nhiệm chính. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát viên ghi nhận bị cáo Thản đã phối hợp với cơ quan điều tra và đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án để khắc phục hậu quả. Do đó đại diện Viện kiểm sát khi đề nghị án đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Thản.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường ﻿Kiến Hưng) .

Nhóm 5 bị cáo là cựu cán UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông (cũ) cũng được Viện kiểm sát áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Về Tòa chung cư CT6 Kiến Hưng, đại diện Viện kiểm sát cho biết, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 96/2026 về việc quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng).

Bị cáo Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ).

Bị cáo Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng).

Bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ).

Theo nghị quyết này và các quyết định liên quan, có một số căn hộ ở Tòa chung cư CT6 Kiến Hưng không phải di dời. Đây là chính sách nhân văn của thành phố Hà Nội vì góp phần hạn chế người phải di dời, đảm bảo an sinh xã hội…

Đối với các căn hộ thấp tầng tại Tòa chung cư CT6 Kiến Hưng, đại diện Viện kiểm sát kiến nghị tất cả phải di dời, trả lại nhà cho Công ty Bemes để doanh nghiệp này xử lý theo quy định của thành phố Hà Nội.

Đối với Công ty Bemes do bị cáo Lê Thanh Thản làm chủ, đại diện Viện kiểm sát yêu cầu phải trả lại tiền cho các cư dân đã mua nhà. Đồng thời, bị cáo Lê Thanh Thản phải liên đới bồi thường cho các bị hại theo giá thị trường hiện nay.