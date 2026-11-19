Bị cáo Lê Thanh Thản tại phiên tòa sơ thẩm

Theo đó, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản từ 30 tháng đến 36 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Lừa dối khách hàng”, đồng thời phạt bổ sung bị cáo 100 triệu đồng.

Đối với 5 bị cáo bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đại diện VKS đề nghị phạt từ 24 tháng đến 30 tháng tù, cho hưởng án treo đối với: Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (đều là cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng); Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông trước đây). Bị cáo còn lại là Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông trước đây) bị VKS đề nghị tuyên mức án từ 18 tháng đến 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra và xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm, 6 bị cáo đều khai nhận hành vi. Trong đó, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng để bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 18-11. Ảnh: LAM HOÀNG

Đại diện VKS cho biết, đến nay, dự án có nhiều vi phạm về xây dựng dẫn đến không được cấp sổ đỏ, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người mua nhà và ảnh hưởng đến hoạt động quản lý trật tự đô thị của cơ quan Nhà nước.

Trong vụ án, bị cáo Lê Thanh Thản phải chịu trách nhiệm chính về hành vi lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, quá trình tố tụng, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; đồng thời, chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính nhằm khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Theo đại diện VKS, bị cáo Lê Thanh Thản hiện trên 70 tuổi nên thuộc trường hợp được xem xét cho hưởng án treo. Đối với nhóm bị cáo còn lại, VKS đánh giá bị cáo Đỗ Văn Hưng là người phạm tội với vai trò đứng đầu, còn lại đều sai phạm có mức độ khác nhau.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2010, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt. Theo đó, bị cáo bị cáo buộc đã chỉ đạo xây dựng tăng diện tích, chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng và xây thêm tòa CT6C không có trong quy hoạch được duyệt. Bị cáo Lê Thanh Thản cũng bị cáo buộc thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng từ 519 khách hàng.