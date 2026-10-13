Bị cáo im lặng không trả lời về diễn biến vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung trả lời HĐXX. Ảnh chụp qua màn hình

Viện kiểm sát công bố cáo trạng xong, thẩm phán hỏi Nguyễn Văn Bảo Trung có nghe rõ không, bị cáo trả lời: "Nghe rõ", tuy nhiên lại im lặng khi HĐXX hỏi tiếp về diễn tiến của vụ án.

Tại toà, bạn học của cháu N.N.B.T đã cho rằng sau khi xe tải gây tai nạn cho N.N.B.T thì tài xế không xuống xe ngay, mà còn lớn tiếng la mắng "con ai chạy lung tung ngoài đường để báo người ta", hơn 5 phút sau mới xuống để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bạn học của bị hại lúc đó sợ hãi, khóc lóc tại hiện trường.

Một nhân chứng khác là ông Sô, cho biết, khi ông có mặt ở hiện trường thì tài xế Trung vẫn chưa xuống xe nên ông phải kêu "xuống xe ngay ẵm cháu để tao chở đi cấp cứu". Tuy nhiên Trung chần chừ chưa xuống liền, chờ thêm 5 phút sau mới xuống và cùng ông đưa cháu N.N.B.T đi cấp cứu.

Về đền bù dân sự, bà Nguyễn Thị Phương, đại diện hợp pháp của mẹ ruột bị hại, cho rằng "không biết bao nhiêu để mà đền bù cho đủ". Luật sư bảo vệ cho bị hại đã đưa chi phí lo hậu sự và bồi thường là hơn 1.5 tỷ đồng. Nhưng bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung đã trả lời: "Không" khi được HĐXX hỏi có đồng ý bồi thường số tiền này hay không.

Có 6 luật sư bảo vệ cho bị hại và 1 luật sư chỉ định bào chữa cho bị cáo. Ảnh: Đ.T.H

Luật sư bào chữa cho bị cáo lập luận rằng bị cáo Trung đã thành khẩn khai báo, tuy nhiên luật sư của bị hại đã cho rằng điều này không đúng. Bởi lẽ sau khi gây ra tai nạn, tài xế Trung đã không thừa nhận hành vi phạm tội, lấp liếm nên đã dẫn tới 1 án mạng nữa tiếp theo và thêm 6 người bị khởi tố sau này.

Tại phiên toà sáng nay, bà H., mẹ ruột của bị hại N.N.B.T, đã đủ sức khoẻ để tham gia cũng như trả lời được các câu hỏi của HĐXX. Vào ngày 29/9, bà H. đã quá mệt nên người nhà phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, phiên toà vì vậy bị hoãn. Trước đó, ngày 28/8/2026, vì người đại diện theo pháp luật của gia đình bị hại, một số luật sư bảo vệ cho bị hại xin hoãn hoặc vắng mặt, nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà.

Vụ án tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn tại Vĩnh Long khiến nữ sinh 14 tuổi N.N.B.T vào năm 2024 được dư luận rất quan tâm vì cha ruột của bị hại đã mang súng bắn vào đầu tài xế, sau đó tự sát. Thời điểm đó, Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án.

Sau khi các cơ quan pháp luật liên quan vào cuộc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án. Nguyễn Văn Bảo Trung bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh N.N.BT tử vong, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 6 bị can, trong đó có cựu Trưởng Công an và cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (cũ).

Vụ án vẫn đang được xét xử tại TAND khu vực 4 Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long.