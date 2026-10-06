Bị cáo giết 3 mẹ con tại xã Bình Minh lãnh án tử hình

Bị cáo Nguyễn Đức Anh bị tuyên tử hình về tội giết người và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Tố Tâm

Theo cáo trạng xác định, Đức Anh và chị P.A. (17 tuổi, ở xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm và đã chia tay. Vào rạng sáng 3-9-2026, sau khi uống rượu với bạn, Đức Anh lấy 2 con dao Thái Lan, điều khiển xe máy đi đến xã Bình Minh rồi leo lên mái nhà của chị P.A. nhằm tìm cách đột nhập vào nhà. Lúc này, cha chị P.A. phát hiện nên đuổi Đức Anh và nói sẽ báo công an. Nghe vậy, Đức Anh leo qua mái nhà anh N.V.Q. (nhà sát bên nhà chị P.A.) với mục đích để tìm cách qua nhà chị P.A.

Sau khi vào được nhà anh Q., Đức Anh đã đuổi đâm anh Q. bị thương tích 76%, vợ và 2 người con của anh Q. đều bị Đức Anh đâm tử vong.

Tại phiên tòa xét xử, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai đã đề nghị mức án đối với bị cáo Đức Anh gồm: án tử hình về tội giết người, 6-7 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai luận tội tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cho rằng: Tính mạng, sức khỏe con người và trật tự an toàn công cộng là khách thể cực kỳ quan trọng được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người và xâm hại trật tự an toàn công cộng giống như hành vi phạm tội của bị cáo sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

“Tất cả mọi người nghe đến vụ án đều phẫn nộ về hành vi tàn ác, man rợ của bị cáo và thương cảm về sự tổn thương không thể bù đắp của bị hại và gia đình bị hại. Với tội ác đã gây ra, bị cáo cần phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi cuộc sống cộng đồng để trừng trị” - đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố luận tội.

Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bởi lẽ: Khi thực hiện hành vi, bị cáo bị mất kiểm soát lý trí xuất phát từ sự bế tắc tâm lý kéo dài khi bị thiếu hụt kỹ năng sống do bị chia tay đột ngột; tác động từ chất kích thích khi sử dụng rượu, bia trước khi gây án; tình trạng tâm thần, tâm lý bất ổn thúc đẩy bị cáo đến sai lầm. Về nhân thân bị cáo khi là học sinh từng là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, đã chấp hành nghĩa vụ quân sự từ tháng 2-2024 đến tháng 1-2026, khi gây án tuổi đời còn trẻ (21 tuổi) nên chưa chín chắn trong ứng xử trước những biến cố tình cảm. Bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải.

Đại diện luật sư bào chữa cho bị cáo và gia đình bị hại. Ảnh: Tố Tâm

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị hại đã thống nhất với tội danh và mức hình phạt đề nghị đối với bị cáo. Đồng thời đề nghị bị cáo phải bồi thường tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng bao gồm: chi phí mai táng, tinh thần, sức khỏe, thu nhập thực tế bị mất cho anh Q. và vợ cùng 2 con; cấp dưỡng nuôi cha, mẹ anh Q.; thiệt hại phát sinh sau xét xử…

Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sống, quyền được bảo vệ về sức khỏe của con người, đồng thời xâm phạm đến chế độ quản lý nhà nước đối với vũ khí quân dụng.

Hội đồng xét xử tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh. Ảnh: Tố Tâm

Bị cáo thực hiện hành vi không phải trong trạng thái bộc phát tức thời mà đã nảy sinh ý định giết chị P.A. nên chuẩn bị hung khí đầy đủ khi gây án. Dù đã được can ngăn và đưa về nhà rồi nhưng bị cáo vẫn tiếp tục quay lại để cố ý thực hiện hành vi. Khi không thực hiện được mục đích ban đầu, bị cáo đã xâm nhập nhà người khác và tấn công các bị hại không có mâu thuẫn gì với mình khiến 3 người tử vong (trong đó có trẻ em) và 1 người bị tổn thương 76%.

Hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, gây tổn thất lớn cho gia đình bị hại, gây hoang mang, bàng hoàng và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân.

“Hành vi của bị cáo hoàn toàn mất nhân tính, không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung” - Hội đồng xét xử nhận định.