Bị cáo đầu vụ vận chuyển trái phép 519 triệu USD bị đề nghị đến 25 năm tù

Ngày 24/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Khai báo tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Như Báo CAND đã phản ánh, từ năm 2021-2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Hà Nội, bị cáo Trần Thế Mạnh (SN 1982, ở xã Hoài Đức, Hà Nội) cùng chị gái là bị cáo Trần Thị Nga (SN 1977, ở Hoài Đức, Hà Nội) và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội.

Bị cáo Mạnh (hàng trên) và đồng phạm tại phiên tòa.

Từ năm 2018-2023, Mạnh đứng tên thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Sau khi thành lập công ty, những người được Mạnh nhờ đứng tên đã giao lại chữ ký, con dấu công ty cho Mạnh quản lý.

Chị em Nga và Mạnh đã sử dụng các pháp nhân trên làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Hai bị cáo này còn thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng phía Trung Quốc về Việt Nam để kinh doanh.

Từ tháng 5/2021-5/2023, Nga đã làm giả 376 giấy tờ “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và “Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu”, “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu” của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia Bộ Y tế.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Hành vi làm giả các giấy tờ để hợp thức hồ sơ buôn lậu 250 lô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Chi Ma, Hữu Nghị, Lạng Sơn với tổng giá trị hơn 4 triệu USD (tương đương hơn 97 tỷ đồng). Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của bị cáo Trần Thị Nga và bị cáo Trần Thế Mạnh là hơn 904 tỷ đồng.

Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ, cáo trạng xác định, từ tháng 11/2021- 5/2023, Mạnh đã chủ mưu, chỉ đạo bị cáo Trần Thúy Hằng (ở Hà Nội) làm giả 3.270 hợp đồng/phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc để hoàn thiện các bộ hồ sơ vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc…

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mạnh từ 22-25 năm tù về ba tội: “Buôn lậu, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trước khi gây ra vụ án này, Mạnh đã có một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Trần Thị Nga bị đề nghị từ 17-19 năm tù về hai tội “Buôn lậu” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trước khi gây ra vụ án này, Nga đã có hai tiền án về tội “Buôn lậu” và tội “Chống người thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án này, 9 đồng phạm của hai chị em Nga và Mạnh bị đề nghị từ phạt tiền 2 tỷ đồng, phạt từ 15-24 tháng tù treo hoặc 9 năm về một trong các tội trên.