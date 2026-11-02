Bị cáo Chu Thị Thành khai việc chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng quỹ bình ổn xăng dầu

Phiên tòa được diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán Nguyễn Văn Chương.

Ngày 2/11, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành, mẹ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cùng vụ án, có 22 người khác bị xét xử về các tội danh "Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Trốn thuế.

Bị cáo Chu Thị Thành trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Chu Thị Thành thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội để tham ô, chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức. Bị cáo Thành cũng đã chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Theo cáo trạng truy tố, Công ty Thiên Minh Đức có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng, với 3 cổ đông góp vốn, gồm: Chu Thị Thành: 77,15%, Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành): 22,77% và Vương Đình Quán: 0,08%; ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng.

Công ty này có 3 chi nhánh trực thuộc tại Nghệ An, Hà Nội, Hải Phòng và 2 kho chứa xăng dầu. Hai Phó Tổng Giám đốc là Mai Anh Tuyên (phụ trách kinh doanh khu vực miền Bắc và kho Hoàng Huy) và Lê Thanh An (phụ trách kinh doanh khu vực miền Trung, miền Nam và kho DKC Nghi Thiết).

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cũng theo cáo trạng, đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay để đầu tư cho các Dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Bị cáo Mai Anh Tuyên thừa nhận đã làm theo chỉ đạo của bị cáo Thành, giúp nữ đại gia tham ô, chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức hơn 79 tỷ đồng.

Theo lời khai của bị cáo Tuyên, khi làm theo chỉ đạo của bị cáo Thành, bị cáo biết là làm sai, vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm. Cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo thấy rõ hậu quả của những sai phạm mà mình đã gây ra.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh An cho rằng cáo buộc hành vi phạm tội của bản thân là chính xác. Khi thẩm phán, chủ tọa phiên tòa hỏi: "Về tội danh mà VKS truy tố, bị cáo có oan ức gì không?", bị cáo An đáp: “Không”.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, theo chỉ đạo của bị cáo Thành, bị cáo An và 2 người khác đã xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Trước HĐXX, bị cáo An trình bày bản thân phụ trách pháp chế. Việc mua bán hàng không có hóa đơn không phải do bị cáo đề xuất. Bị cáo chỉ làm theo chủ trương của công ty, chỉ ký theo quy trình.

Quá trình điều tra, bị cáo Chu Thị Thành và các bị cáo khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bị cáo Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.