Bị cáo Chu Thị Thành bị đề nghị từ 16-18 năm tù

Sau 1 ngày xét xử, sáng 3/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo trong vụ án “Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế” chuyển sang phần tranh tụng.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 23 bị cáo.

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với 12 bị cáo thuộc Công ty Thiên Minh Đức. Trong đó, bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Hội đồng quản trị) bị đề nghị từ 14-15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, từ 2-3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Thành là từ 16-18 năm tù.

Bị cáo Chu Thị Thành tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về cùng 2 tội danh trên, Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng) bị đề nghị từ 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù, Lê Thanh An (Phó tổng giám đốc) từ 7 năm 3 tháng đến 8 năm 6 tháng tù, Mai Anh Tuyên (Phó tổng giám đốc) từ 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù, Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh) từ 5 năm đến 6 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán) bị đề nghị từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tham ô tài sản”.

Các bị cáo: Lê Thị Ngọc Lan (Thủ quỹ) bị đề nghị từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; 2 nhân viên kế toán Phạm Thị Quỳnh Trang 10-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Dương Thị Thanh Hương từ 6-9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; 3 nhân viên công ty: Lê Khắc Duẩn từ 6-9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Trường Sơn và Chu Việt Hùng cùng mức từ 10-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Ngoài ra, bị cáo Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) bị đề nghị từ 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù về 2 tội: “Tham ô tài sản” và “Trốn thuế”.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh (nhân viên Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng) bị đề nghị tù Chung thân về tội “Tham ô tài sản”.

9 bị cáo gồm: Mai Thị Kim (Giám đốc Công ty Hoàng Kim) bị đề nghị từ 30-36 tháng tù, Trương Đình Hải (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội) từ 24-30 tháng tù, Phạm Đức Tiệp (Giám đốc Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội) từ 18-24 tháng tù, Lê Văn Đồng (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh) và Trần Quốc Lộc (Giám đốc Công ty Duy Ngọc) cùng bị đề nghị từ 3-6 tháng tù; Đỗ Thế Năng (Giám đốc Công ty BMT) bị đề nghị hình phạt tiền từ 1, 2 tỷ đến 1,5 tỷ đồng, Lê Mai Tú (Giám đốc Công ty Hải An Phát) hình phạt tiền từ 1 tỷ đến 1,2 tỷ đồng, Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty Hợp Mạnh) hình phạt tiền từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng, Đào Đăng Khải (Phó giám đốc Công ty Hải Lộc) hình phạt tiền từ 200-300 triệu đồng về cùng tội “Trốn thuế”.