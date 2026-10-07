Bị cáo cầm đầu vụ thao túng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị tuyên phạt 30 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử 65 bị cáo vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và nghị án kéo dài, chiều 7/10, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, diễn ra thời gian dài.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Thị Mai Anh (có 7 tiền án) tổng hình phạt 30 năm tù về tội ba tội: “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Thị Mai Anh.

Ngoài hành vi môi giới “chạy” giấy chứng nhận tâm thần giả cho nhiều bị cáo, Mai Anh còn có hành vi đưa hối lộ cho hơn 40 lãnh đạo, nhân viên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được sinh hoạt tự do, ra ngoài bất cứ khi nào muốn. Mai Anh còn can thiệp sâu vào hoạt động tuyển dụng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để những người thân cận được vào làm việc.

Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (có 13 tiền án, tiền sự) bị tuyên phạt 18 năm tù về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Vợ bị cáo Trường là bị cáo Đặng Thị Hòa (nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Lê Văn Đông.

Bị cáo Lê Văn Thưởng (cựu cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội) bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù về hai tội “Đưa hối lộ” và “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Bị cáo Phạm Minh Tuấn (cựu Điều tra viên, Công an TP Hà Nội) bị tuyên phạt 11 năm tù về hai tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Môi giới hối lộ”.

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Bị cáo Đỗ Văn Tuấn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Hà Nội) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Dương Thị Hòa (cựu Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND Khu vực 2 Hà Nội) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù về các tội: "Nhận hối lộ", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Đánh bạc"...

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực giám định tư pháp, hoạt động tố tụng.

Các bị cáo lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước trong việc tạo điều kiện điều trị cho các can phạm là người có bệnh tâm thần, qua đó trục lợi có hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây hoang mang, bất bình xã hội.

Trong đó, bị cáo Mai Anh là bị cáo trung tâm của các hành vi phạm tội, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, tinh vi, xảo quyệt, có sự phân công vai trò chặt chẽ cho các bị cáo đồng phạm. Mai Anh phạm nhiều tội, nhân thân xấu, chưa thực sự thành khẩn nên cần tuyên phạt mức án nghiêm khắc.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Trần Văn Trường có vai trò cao nhất trong nhóm bị cáo phạm tội nhận hối lộ. Vì bị cáo Trường là Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, giữ chức vụ cao nhất, nhận nhiều tiền nhất và tham gia nhiều Hội đồng giám định tâm thần nhất, đưa ra nhiều kết quả giám định sai nhất để nhận tiền của Mai Anh. Ngoài ra, bị cáo Trường cũng bị Mai Anh dùng vật chất chi phối để được hưởng đặc quyền trong viện. Do đó, Hội đồng xét xử cũng áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo Trường.

Vụ án này bị phát giác khi cơ quan Công an phát hiện vợ chồng Mai Anh và Lê Văn Đông đang sử dụng ma túy và “bay lắc” ở bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cùng điều dưỡng viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương.