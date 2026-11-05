Xã hộiGiao thông

Bị cảnh sát truy đuổi, tài xế vẫn dừng xe trả phí cao tốc rồi tiếp tục bỏ chạy

MALAYSIA – Bị cảnh sát truy đuổi trên cao tốc, tài xế xe van bất ngờ dừng lại tại trạm thu phí để thanh toán phí đường bộ. Sau đó, người này tông gãy thanh chắn, tiếp tục bỏ chạy hơn 25km nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắt giữ.

Báo VietnamNet
2 liên quanGốc

Theo Free Malaysia Today/Newsflare

Đinh Tuấn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bi-canh-sat-truy-duoi-tai-xe-van-dung-xe-tra-phi-cao-toc-roi-tiep-tuc-bo-chay-2571031.html