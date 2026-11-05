Bị cảnh sát truy đuổi, tài xế vẫn dừng xe trả phí cao tốc rồi tiếp tục bỏ chạy

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình gặp gỡ báo chí thông tin về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026. Tham dự buổi gặp gỡ báo chí có bà Lê Nguyệt Anh, phu nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; bà Lê Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam; lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ và đại diện các Đại sứ quán, tổ chức nước ngoài, đại diện các địa phương và doanh nghiệp;… Thông tin tại chương trình gặp gỡ thông tin báo chí về Liên hoan Văn hoá Ẩm thực Quốc tế 2026, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Trưởng Ban Tổ chức chương trình Ngô Phương Nghị cho biết Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026, với chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors” không chỉ là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn là cơ hội để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập.