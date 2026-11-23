Theo tạp chí PEOPLE, Ebony Watson, một phụ nữ sinh sống tại thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ), đã đệ đơn kiện 3 sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Denver, cáo buộc bắt giữ trái pháp luật và phân biệt đối xử về chủng tộc.

Đơn kiện được nộp lên Tòa án quận Denver ngày 20/11, liên quan đến vụ việc xảy ra hôm 3/3. Đài 9News, chi nhánh địa phương của NBC, là đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ kiện.

Theo nội dung đơn kiện, cảnh sát được điều động đến khu chung cư nơi Watson sinh sống sau khi nhận tin báo về một kiện hàng chứa máy tính xách tay trị giá 54 USD bị mất tại phòng nhận thư.

Một nhân viên phụ trách cho thuê căn hộ đã cung cấp cho cảnh sát tên, ngày sinh, số căn hộ của Watson cùng đoạn video giám sát ghi lại hình ảnh một phụ nữ da đen lấy các kiện hàng tại khu vực này.

Tuy nhiên, người xuất hiện trong video không phải Watson. Đơn kiện cũng cho rằng đoạn ghi hình không thể hiện hành vi lấy tài sản không thuộc sở hữu của người phụ nữ nói trên.

Dù vậy, các cảnh sát vẫn đến căn hộ của Watson để chất vấn về vụ mất trộm.

Bà Ebony Watson. Ảnh: PEOPLE.

Trong cuộc phỏng vấn với 9News, Watson cho biết ngay khi cô mở cửa, các cảnh sát đã thể hiện thái độ gay gắt.

Theo đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát được 9News công bố, các sĩ quan liên tục cáo buộc Watson lấy trộm kiện hàng. Khi cô đề nghị được xem đoạn video giám sát, một cảnh sát từ chối và cho biết hình ảnh sẽ được sử dụng làm chứng cứ tại tòa.

Trong quá trình làm việc, hai sĩ quan đã xem lại đoạn ghi hình tại khu vực gần cửa căn hộ. Theo 9News, họ tắt micro trên camera gắn trên người khi thực hiện việc này.

Sau đó, Watson bị còng tay, áp giải ra xe tuần tra và đưa vào hàng ghế phía sau.

Theo 9News, người phụ nữ bị còng tay trong khoảng 22 phút.

Đáng chú ý, khi hai cảnh sát quay lại văn phòng quản lý chung cư để xác minh, họ nhận thấy Watson có kiểu tóc khác với người xuất hiện trong video. Người phụ nữ bị nghi lấy kiện hàng có mái tóc tết dài màu đỏ nổi bật.

Qua kiểm tra lại, quản lý chung cư xác định người trong đoạn ghi hình là một cư dân khác, cũng có tên Ebony.

Phát hiện nhầm lẫn, các cảnh sát quay lại xe tuần tra và thừa nhận sai sót với Watson. Một sĩ quan giải thích rằng thông tin ban đầu do bộ phận quản lý chung cư cung cấp không chính xác.

Watson sau đó được tháo còng tay, trả tự do và trở về căn hộ. Theo đơn kiện, các con của cô đã ở trong nhà mà không có người lớn giám sát trong thời gian mẹ bị đưa đi.

Đáng nói, một ngày sau vụ việc, kiện hàng được trình báo mất đã được tìm thấy ngay tại phòng nhận thư của chung cư.

Bà Ebony Watson bị còng tay đưa lên xe cảnh sát (trái) và hình ảnh người lấy gói hàng. Ảnh cắt từ clip.

Trong cuộc phỏng vấn với 9News, Watson bật khóc khi nhớ lại thời điểm bị cảnh sát áp giải khỏi căn hộ. Cô cho biết con trai 8 tuổi đã gào khóc khi chứng kiến mẹ bị đưa lên xe tuần tra.

Watson cũng kể rằng cô lên cơn hoảng loạn và nôn khi đang ngồi trong xe cảnh sát.

Theo đơn kiện, sự việc khiến người phụ nữ chịu những ảnh hưởng kéo dài về tâm lý, bao gồm lo âu, hoảng loạn, cảnh giác quá mức và sợ hãi khi tiếp xúc với cảnh sát. Cô phải tiếp tục điều trị và được bác sĩ kê thêm thuốc điều trị chứng lo âu.

"Tôi chỉ muốn mọi người hiểu sự việc đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi như thế nào. Nó khiến tôi thay đổi rất nhiều", Watson chia sẻ với 9News.

Luật sư Benjamin DeGolia, đại diện cho Watson, cho rằng các cảnh sát đã không thực hiện đầy đủ những bước xác minh cơ bản trước khi quyết định tạm giữ thân chủ của ông.

Theo luật sư, Watson có ngoại hình khác biệt rõ ràng so với người phụ nữ xuất hiện trong video giám sát. Ông cáo buộc các sĩ quan đã lựa chọn tạm giữ người phụ nữ da đen đầu tiên mà họ tiếp xúc thay vì tiếp tục điều tra.

Sở Cảnh sát Denver cho biết với 9News rằng, cơ quan này vẫn đang xem xét hành động của các sĩ quan liên quan đến vụ việc.

Vụ kiện hiện đang được giải quyết theo quy trình pháp lý.