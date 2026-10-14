Bị can Nguyễn Huy Ngọc bị bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/10, tại kỳ họp HĐND tỉnh Phú Thọ, với tất cả đại biểu có mặt tán thành, bị can Nguyễn Huy Ngọc đã bị HĐND tỉnh Phú Thọ bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 10/9, bị can Nguyễn Huy Ngọc và bị can Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội nhận hối lộ.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc.

Hai bị can Ngọc và Sơn bị cáo buộc đã nhận hối lộ với số tiền lớn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các bị can và những người liên quan, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Ngày 16/9, bị can Nguyễn Huy Ngọc bị Ban Bí thư khai trừ Đảng do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của bị can Ngọc bị xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Được biết, bị can Nguyễn Huy Ngọc có thời gian dài công tác trong ngành y tế tỉnh Phú Thọ và từng giữ các chức vụ: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh. Tháng 10/2024, bị can Ngọc được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.