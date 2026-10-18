Bị camera ghi hình 4 lần vi phạm giao thông, nam thanh niên bị phạt 6 triệu đồng

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa lập biên bản xử phạt D.C.H.K tổng số tiền 6 triệu đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Từ ngày 3.10 đến 11.10.2026, hệ thống camera giám sát giao thông ghi nhận một người điều khiển xe mô tô vi phạm 4 lần tại một số nút giao trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, với tổng cộng 8 hành vi vi phạm.

Qua trích xuất dữ liệu và xác minh thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã mời D.C.H.K (sinh năm 2007, trú tại phường Hạc Thành) đến làm việc để làm rõ các hành vi vi phạm.

Theo cơ quan chức năng, trong 8 hành vi được ghi nhận, có 4 lần người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, 3 lần chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm và 1 lần chở theo 2 người trên xe mô tô.

Căn cứ các quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP và Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với D.C.H.K, với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Qua vụ việc này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành quy định khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách, không chở quá số người quy định.

Việc ứng dụng camera giám sát góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức tự giác, tránh tái phạm và bảo đảm an toàn cho bản thân, cộng đồng.