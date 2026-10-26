Bị cấm thi đấu trong 3 năm vì đưa con trai 9 tuổi chạy cùng cự ly bán marathon

Theo quy định của giải chạy, người tham gia cự ly marathon đầy đủ phải từ 20 tuổi trở lên, còn cự ly bán marathon yêu cầu người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên. Các chuyên gia y tế từ lâu đã cảnh báo rằng việc trẻ vị thành niên tham gia các cuộc đua marathon có thể gây ra những rủi ro về sức khỏe.

Vào ngày 24/10 (giờ địa phương), tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin về một đoạn video lan truyền trên mạng, ghi lại cảnh một người đàn ông tại giải chạy Zhengzhou Marathon ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, vừa chạy vừa kéo theo một cậu bé 9 tuổi được buộc vào thắt lưng ông bằng một sợi dây. Trong đoạn phim, cậu bé tỏ ra rất vất vả để theo kịp người đàn ông này. Hai người được cho là cha con.

Sau khi xem xét các đoạn phim ghi lại sự việc, vào ngày 24/10, ban tổ chức giải chạy đã quyết định cấm người đàn ông này tham gia các giải đấu trong vòng ba năm, đồng thời hủy bỏ kết quả thi đấu của ông. Quyết định này được đưa ra vì cả cự ly marathon đầy đủ (full marathon) và bán marathon (half marathon) đều chỉ dành cho người trưởng thành. Ban tổ chức nhấn mạnh: "Vì marathon là hoạt động cường độ cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, người tham gia cần có sức khỏe tốt và thường xuyên tập chạy", đồng thời lưu ý rằng "mỗi cá nhân nên chọn cự ly thi đấu phù hợp với thể trạng của bản thân".

Đây không phải là trường hợp đầu tiên một trẻ vị thành niên tham gia sự kiện chạy đường dài. Tại giải Marathon diễn ra tháng trước, một người tham gia đã để một trẻ vị thành niên đeo số chạy (bib) của mình và vào đường đua. Sau đó, ban tổ chức đã ra quyết định cấm người này tham gia các giải đấu trong hai năm.

Trước đó, tại giải Marathon Standard Chartered Hồng Kông (Trung Quốc) diễn ra đầu năm nay, một người đàn ông bị phát hiện vừa chạy vừa bế một em bé trên tay, trong khi tay kia cầm điện thoại di động. Hiệp hội Điền kinh Hồng Kông xác nhận hành vi này vi phạm quy định của giải đấu. Nhân viên sự kiện đã kịp thời chặn người đàn ông cùng em bé lại ngay trên đường chạy và đưa họ rời khỏi khu vực thi đấu.

Trong khi đó, GS Guo Jianjun (Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Kết hợp Thể thao và Y học, ĐH Thể dục Thể thao Thủ đô, Trung Quốc) chỉ ra rằng, do cơ thể trẻ vị thành niên chưa phát triển hoàn thiện, việc chạy đường dài có thể dẫn đến nguy cơ gãy xương do căng thẳng hoặc các tổn thương xương khác trong quá trình phát triển. Một chuyên gia khác cũng lưu ý rằng: "Tại các sự kiện quy mô lớn như giải chạy marathon, nơi các tình huống khẩn cấp dễ dàng xảy ra, trẻ em vốn có thể chưa đạt đến độ trưởng thành xã hội cần thiết, thường sẽ gặp khó khăn trong việc ứng phó hiệu quả với những tình huống như vậy".