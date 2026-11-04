Bị cấm lái đến năm 2032, người đàn ông vẫn cầm lái và gây tai nạn nghiêm trọng khiến cặp vợ chồng 24 tuổi thiệt mạng

Theo các bản cáo trạng được công bố ngày 3/11, Muhammad Zulfiqar Abdul Aziz đang chịu lệnh cấm lái xe trong 6 năm, kéo dài từ tháng 3/2026 đến tháng 3/2032.

Dù vậy, người đàn ông 30 tuổi vẫn bị cáo buộc điều khiển 1 chiếc Audi màu xanh lam và gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực Tampines, Singapore, vào khoảng 22h35 ngày 29/10.

Theo hồ sơ, Zulfiqar bị cáo buộc lái xe nguy hiểm và không kiểm soát phương tiện đúng cách khi đi vào 1 khúc cua trái. Chiếc ô tô sau đó lao qua dải phân cách giữa đường, phá hàng rào kim loại rồi tràn sang làn đường ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NATASSJA, SGROAD BLOCKS/TRAFFIC NEWS/TELEGRAM

Phương tiện tiếp tục đâm vào 1 xe máy và 1 ô tô khác. Thời điểm đó, 2 phương tiện này đang di chuyển thẳng trên đường Tampines Avenue 8, theo hướng đến Pasir Ris Drive 8.

Người điều khiển xe máy và vợ đang mang thai ngồi phía sau được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. 2 nạn nhân đều 24 tuổi và có 1 con trai 6 tuổi.

Tòa án đã ban hành lệnh cấm công bố danh tính vợ chồng nạn nhân do họ có con nhỏ.

Sau vụ tai nạn, Zulfiqar được cho là đã rời khỏi hiện trường. Người này hiện không được tại ngoại sau khi thẩm phán nhận định bị cáo có nguy cơ bỏ trốn. Vụ án dự kiến tiếp tục được đưa ra xét xử vào ngày 27/11.

Hồ sơ tòa án cho thấy đây không phải lần đầu Zulfiqar lái xe trong thời gian bị tước quyền điều khiển phương tiện. Người đàn ông từng 2 lần bị kết án về hành vi tương tự, lần lượt vào tháng 11/2021 và tháng 7/2025.

Theo quy định tại Singapore, người bị kết án về hành vi lái xe nguy hiểm gây chết người có thể phải chịu mức án lên tới 8 năm tù.

Trong trường hợp bị kết án vì sử dụng phương tiện đã bị hủy đăng ký, người vi phạm có thể bị phạt tù tới 2 năm và phạt 20.000 SGD, tương đương khoảng 395 triệu đồng.

Các cáo buộc đối với Zulfiqar sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình tố tụng. Hiện tòa án chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về trách nhiệm của người đàn ông trong vụ tai nạn khiến vợ chồng trẻ tử vong.