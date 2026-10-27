Bị cảm cúm, bổ sung ngay 9 thực phẩm này để hỗ trợ cơ thể hồi phục

Dưới đây là 9 thực phẩm mà bạn có thể bổ sung để hỗ trợ điều trị cảm cúm.

Tỏi

Tỏi chứa allicin cùng các hợp chất lưu huỳnh có hoạt tính sinh học, được nghiên cứu về đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa và khả năng ảnh hưởng đến phản ứng viêm. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy ăn tỏi có thể trực tiếp rút ngắn thời gian cảm cúm ở người vẫn còn hạn chế.

Bạn có thể thêm tỏi vào cháo, súp, món xào hoặc nước dùng để tăng hương vị. Nếu đang đau họng hoặc dạ dày nhạy cảm, nên tránh ăn quá nhiều tỏi sống vì có thể gây kích ứng.

Kiwi

Kiwi cung cấp vitamin C, vitamin E, folate, kali và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Khi bị cảm cúm, bạn có thể ăn kiwi chín như món tráng miệng hoặc kết hợp với các loại trái cây khác. Kiwi cũng có hàm lượng nước tương đối cao, giúp bổ sung nước cho cơ thể. Dù vậy, không nên xem loại quả này là phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh.

Kiwi cung cấp vitamin C, vitamin E, folate, kali và nhiều hợp chất chống oxy hóa

Cá béo

Cá hồi, cá mòi và một số loại cá béo khác cung cấp protein chất lượng cao, axit béo omega-3 và các vi chất như vitamin D. Protein giúp duy trì các chức năng của cơ thể, trong khi vitamin D tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch.

Khi mệt mỏi hoặc chán ăn, bạn có thể chế biến cá bằng cách hấp, nấu cháo hoặc nấu súp để món ăn mềm, dễ dùng hơn. Nên ưu tiên cách chế biến ít dầu mỡ nếu hệ tiêu hóa đang nhạy cảm.

Cà rốt

Cà rốt giàu beta-carotene, hợp chất mà cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của niêm mạc và chức năng miễn dịch.

Bạn có thể thêm cà rốt vào súp gà, cháo hoặc nước dùng. Khi nấu chín mềm, cà rốt cũng dễ ăn hơn đối với người đang mệt, khó nhai hoặc không muốn ăn những món quá cứng.

Nghệ

Nghệ chứa curcumin, hợp chất được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định nghệ có thể chữa cảm cúm hoặc giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn một cách rõ rệt.

Cách đơn giản nhất là dùng một lượng nghệ vừa phải trong món cá, súp hoặc các món ăn hằng ngày. Không nên tự ý sử dụng nghệ liều cao hay thực phẩm bổ sung curcumin để thay thế thuốc điều trị.

Trà hoa cúc

Một tách trà hoa cúc ấm có thể giúp bổ sung nước, tạo cảm giác thư giãn và làm dịu cổ họng đang khó chịu. Một số hợp chất trong hoa cúc được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa và chống viêm, nhưng bằng chứng về tác dụng điều trị cảm cúm vẫn chưa rõ ràng.

Người có tiền sử dị ứng với hoa cúc hoặc các cây thuộc họ Cúc nên thận trọng. Phụ nữ mang thai, người đang dùng thuốc hoặc có bệnh nền nên hỏi ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng trà hoa cúc thường xuyên với mục đích chăm sóc sức khỏe.

Trà hoa cúc ấm bổ sung nước, tạo cảm giác thư giãn và làm dịu cổ họng đang khó chịu

Ớt

Capsaicin, hoạt chất tạo vị cay trong ớt, có thể kích thích dịch tiết ở mũi, giúp một số người cảm thấy thông thoáng hơn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vị cay cũng có thể làm tăng cảm giác rát họng hoặc kích ứng ở người nhạy cảm.

Nếu muốn ăn ớt khi bị cảm, hãy dùng lượng nhỏ tùy khả năng dung nạp. Người đang đau họng nhiều, bị trào ngược dạ dày hoặc khó chịu khi ăn cay nên hạn chế.

Trái cây họ cam quýt

Cam, quýt, bưởi và chanh là những nguồn vitamin C quen thuộc. Vitamin C góp phần hỗ trợ chức năng miễn dịch; việc bổ sung thường xuyên có thể giúp rút ngắn nhẹ thời gian cảm lạnh ở một số người, nhưng dùng vitamin C sau khi đã phát bệnh không bảo đảm sẽ giúp khỏi nhanh.

Bạn có thể ăn trái cây tươi hoặc uống nước ép pha loãng. Nếu cổ họng đang đau rát, vị chua của nước ép có thể gây khó chịu, vì vậy hãy chọn cách dùng phù hợp với cơ thể.

Súp gà

Súp gà là món ăn dễ dùng khi cơ thể mệt mỏi, đồng thời cung cấp protein, nước và một số vitamin, khoáng chất từ thịt cùng rau củ. Phần nước súp giúp bổ sung dịch, còn hơi ấm có thể làm dịu cổ họng và giúp giảm cảm giác nghẹt mũi tạm thời.

Bạn có thể nấu súp gà với cà rốt, khoai tây hoặc các loại rau củ mềm. Nên điều chỉnh lượng muối vừa phải, nhất là với người cần kiểm soát huyết áp.