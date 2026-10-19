Bị cá sấu khổng lồ tấn công đến tử vong khi đang câu cá

Theo cảnh sát thành phố Winter Garden, nạn nhân là ông Steven Hamilton, 71 tuổi, bị cá sấu tấn công vào khoảng 17 giờ ngày 16/10 khi đang câu cá bên bờ hồ Apopka, thuộc Công viên tưởng niệm Tiến sĩ Bradford, cách thành phố Orlando khoảng 24 km về phía tây bắc.

Ngư dân 71 tuổi thiệt mạng vì cá sấu dài 3,6 mét tấn công ở Mỹ. Ảnh: Unsplash

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do có nhiều cá sấu hoạt động dưới nước. Thi thể nạn nhân được tìm thấy khoảng hai giờ sau vụ tấn công.

Giới chức Florida sau đó phối hợp với lực lượng bảo vệ động vật hoang dã bắt và tiêu hủy con cá sấu gây ra vụ việc. Cảnh sát cho biết, hồ Apopka là khu vực có nhiều cá sấu sinh sống, đồng thời cảnh báo người dân cần giữ khoảng cách an toàn với các loài động vật hoang dã, ngay cả khi chúng có vẻ không nguy hiểm.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi một phụ nữ 31 tuổi ở thành phố Oviedo, bang Florida, thiệt mạng do bị cá sấu dài khoảng 4 mét tấn công gần nhà hồi tháng 6.

Hai vụ tấn công trong năm 2026 đã nâng tổng số ca tử vong do cá sấu gây ra tại Florida lên 34 trường hợp kể từ năm 1948. Trước đó, một phụ nữ 61 tuổi bị cá sấu kéo khỏi thuyền vào năm 2025, trong khi một cụ bà 85 tuổi thiệt mạng sau khi bị cá sấu tấn công lúc đang dắt chó đi dạo gần nhà vào năm 2023.

Các vụ việc liên tiếp cũng làm dấy lên tranh luận về công tác quản lý quần thể cá sấu tại Florida. Một số nghị sĩ Mỹ đã đề xuất xem xét lại các quy định bảo vệ loài này nhằm tạo điều kiện xử lý những cá thể nguy hiểm xuất hiện gần khu dân cư và các tuyến đường thủy.