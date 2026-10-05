Bị bỏng da vì đắp tỏi, rượu để chữa đau

Chiều 5-10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho một bệnh nhân bị bỏng da do tự đắp tỏi và rượu lên vùng đau để giảm đau.

Theo đó, bệnh nhân N.K.D (56 tuổi, trú xã Bắc Ninh Hòa) có tiền sử thoái hóa cột sống thắt lưng. Trước khi nhập viện 2 ngày, do đau nhức, bệnh nhân tự đắp tỏi kết hợp rượu lên vùng lưng và cẳng chân phải. Sau đó, vùng da tiếp xúc xuất hiện đỏ, phồng rộp và tổn thương ngày càng lan rộng. Bệnh nhân tự sử dụng thêm thuốc không rõ loại nhưng tình trạng không cải thiện nên đến bệnh viện điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vùng da cột sống thắt lưng đỏ, phồng rộp, tổn thương khoảng 15x20cm; mặt sau cẳng chân phải cũng xuất hiện tổn thương. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng độ II (bỏng trung bì) tại vùng thân và cẳng chân phải, diện tích khoảng 5%. Sau 5 ngày được đội ngũ y, bác sĩ điều trị và chăm sóc tích cực, các tổn thương da của bệnh nhân đã hồi phục.

Sau điều trị, các tổn thương da của bệnh nhân đã hồi phục.

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, tỏi tươi chứa các hợp chất sulfur, đặc biệt là allicin, có thể gây kích ứng mạnh khi tiếp xúc lâu với da. Khi tỏi được giã dập, đắp trực tiếp và phủ kín, các chất này có thể tiếp xúc với da trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ tổn thương. Rượu có nồng độ cồn cao cũng có thể gây kích ứng và làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Việc kết hợp tỏi với rượu rồi đắp kín trong thời gian dài có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn.

Do đó, khi bị đau nhức, người dân không nên tự ý áp dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng, đặc biệt là đắp các loại chất trực tiếp lên da. Việc điều trị cần xác định đúng nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp, tránh để việc tự điều trị gây thêm tổn thương.