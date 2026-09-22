Bị bắt vì đăng bài trên Facebook xúc phạm cơ quan, tổ chức

Công an TP Cần Thơ tống đạt các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Châu. Ảnh: CACT

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu (SN 1968, ngụ phường Thới An Đông) để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, Công an TP Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố từ Tòa án nhân dân khu vực 2 liên quan tài khoản Facebook "Nguyễn Thị Châu". Tài khoản này đăng tải nhiều bài viết sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Sau khi tiếp nhận, công an tiến hành thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử để xác minh. Bước đầu xác định, bị can Châu là bị đơn trong hai vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng do Tòa án nhân dân khu vực 2 giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình xét xử, bị can Châu gây mất an ninh trật tự tại phiên tòa nên được Công an phường Bình Thủy mời về trụ sở làm việc. Do không đồng ý với kết quả giải quyết vụ án, bị can không thực hiện thủ tục kháng cáo theo quy định. Thay vào đó, người này dùng tài khoản Facebook "Nguyễn Thị Châu" đăng tải công khai nhiều bài viết liên quan đến vụ việc và các cá nhân.

Tại cơ quan công an, bị can Châu thừa nhận hành vi đăng tải các nội dung trên. Cơ quan điều tra đã trưng cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP giám định nội dung bài viết.

Kết luận giám định xác định nội dung các bài viết đã xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.