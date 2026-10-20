Bị bắt sau khi trốn truy nã 3 ngày

Ngày 20/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Quốc Luân (SN 1980, trú 101 Bạch Mai, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội) đang bị truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hoàng Quốc Luân tại thời điểm bị bắt giữ.

Theo Công an TP. Hà Nội, khoảng 21h30 ngày 15/10/2026, tại khu vực Hồ Ba Mẫu, trước số 294 phố Ô Đồng Lầm, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã bắt giữ Hoàng Quốc Luân theo Quyết định truy nã số 64050/QĐTN-CSMT ngày 12/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Hoàng Quốc Luân bị truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự. Đối tượng bị bắt giữ sau 3 ngày trốn truy nã.

Hiện, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.