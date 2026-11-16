Bị bắt sau gần 9 năm trốn truy nã về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/8/2016, Mộng Văn Tám đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của gia đình ông Phan Đình Quang (trú tại thôn Phương Quý II, xã Vinh Quang, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ).

Ngày 07/11/2017, CQCSĐT Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mộng Văn Tám về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và ra quyết định truy nã vào ngày 23/01/2018.

Trong suốt gần 9 năm lẩn trốn, Mộng Văn Tám liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thậm chí vượt biên sang nước Lào làm thuê kiếm sống nhằm né tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng. Việc đối tượng thường xuyên thay đổi nơi cư trú và trốn ra nước ngoài khiến công tác xác minh, truy bắt gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

Đối tượng bị truy nã bị bắt sau nhiều năm lẩn trốn

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, không để đối tượng truy nã lọt lưới pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiên trì rà soát hồ sơ, thu thập, kiểm tra từng nguồn tin, lần theo dấu vết và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định nơi ẩn náu của đối tượng. Dù hành trình truy tìm kéo dài qua nhiều năm, địa bàn rộng, thông tin có thời điểm gián đoạn, lực lượng trinh sát vẫn bền bỉ bám sát, quyết tâm truy bắt đối tượng đến cùng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến ngày 14/11, sau khi xác định chính xác nơi đối tượng đang lẩn trốn, Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ thành công Mộng Văn Tám tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.