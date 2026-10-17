Bị bắt gặp cùng Trâm Anh đi ăn, Trương Thế Vinh có động thái gây chú ý

Sau khi hình ảnh Trương Thế Vinh dẫn Trâm Anh gặp gỡ bạn bè thu hút sự chú ý, nam ca sĩ bất ngờ có động thái trên trang cá nhân. Nam diễn viên không nhắc đến câu chuyện đời tư, thay vào đó chỉ đăng tải status: "Hôm qua đang say... Ngại ghê", đính kèm biểu tượng ngượng ngùng. Dưới phần bình luận, dân tình liên tục nhắc về khoảnh khắc hot, song song đó là réo tên Trâm Anh.

Trương Thế Vinh dẫn Trâm Anh ra mắt với hội bạn bè.

Nghi vấn tình cảm của cả hai đã từ lâu trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội dù họ luôn giữ kín. Dù chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ, cả hai nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý qua những chi tiết được netizen soi ra. Mới đây nhất, cặp đôi được cho là đã đồng hành cùng nhau tại một quán ăn bình dân.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trương Thế Vinh dùng bữa cùng nhóm bạn thu hút sự chú ý. Ngồi kế nam ca sĩ là cô gái tóc ngắn trên vai, diện áo trắng với dáng người dễ nhận ra đó là Trâm Anh. Nữ diễn viên cúi đầu, đưa tay che mặt khi lọt vào ống kính nhanh chóng khiến cư dân mạng thích thú. Nhiều người còn cho rằng cô đang bật cười trước tình huống Trương Thế Vinh bị người hâm mộ trêu ghẹo, yêu cầu hát ca khúc Tình Yêu Hoa Gió.

Thực tế, tin đồn hẹn hò giữa hai diễn viên phim Cây Táo Nở Hoa đã nhiều lần trở thành đề tài được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Tin đồn xuất hiện kể từ thời điểm họ hợp tác chung trong bộ phim này.

Việc cả hai cùng chia sẻ hình ảnh thú cưng khiến nghi vấn hẹn hò rộ lên.

Kể từ đó, cặp đôi lọt vào "tầm ngắm" của dân mạng mỗi khi xuất hiện chung. Và có lẽ vì vậy mà ở không ít sự kiện, Trương Thế Vinh và Trâm Anh đều hạn chế tương tác cùng nhau. Dù đã né tránh nhưng trong một buổi tiệc, khoảnh khắc cả hai bị bắt gặp ngồi cạnh nhau khiến cư dân mạng bàn tán. Cặp đôi còn liên tục có nhiều hành động thân mật khiến fan không thể không nghi ngờ mối quan hệ trên mức đồng nghiệp của hai diễn viên Cây Táo Nở Hoa.

Trâm Anh bị bắt gặp có hành động thân mật khi cùng Trương Thế Vinh dự tiệc.

Vào thời điểm tháng 4/2025, cả hai lại tiếp tục lọt vào ống kính tại sân pickleball – một điểm đến thể thao thu hút đông đảo nghệ sĩ gần đây. Theo đó, Trương Thế Vinh và Trâm Anh cùng đến sân chơi, mặc đồ thể thao năng động và có nhiều tương tác vui vẻ. Cả hai không né tránh hay đi cùng nhóm bạn để "làm loãng tin đồn", mà thoải mái chia nhau luyện tập, thậm chí trò chuyện, cười nói thoải mái. Đây được xem là bằng chứng rõ nét nhất cho mối quan hệ "trên mức tình bạn" giữa cả hai.

Đến giữa tháng 6, Trâm Anh khoe loạt ảnh mặc bikini kèm dòng chia sẻ mong muốn đi du lịch biển. Chỉ một tuần sau, Trương Thế Vinh cũng đăng ảnh check-in ở một bãi biển thơ mộng. Đáng chú ý, trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên cũng đăng bức hình chụp selfie khi đang ngồi trên thuyền.

Ảnh du lịch biển cùng một dịp.

Tháng 9 vừa qua, Trâm Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh một chiếc bánh kèm ăn mừng kỷ niệm 6 năm bên nhau. Đáng nói, dân tình phát hiện một bức ảnh đặc biệt xuất hiện trong bài đăng. Từ trang phục, vóc dáng đến bối cảnh, nhân vật nam và nữ trong ảnh có diện mạo, cách ăn mặc khá tương đồng với Trâm Anh và Trương Thế Vinh. Thời điểm đó, cặp đôi cũng từng bị netizen "soi" chuyện đồng hành cùng nhau trong một chuyến đi. Dẫu vậy, cả hai vẫn kín tiếng, không để lộ hình ảnh chụp chung hay trực tiếp xuất hiện bên cạnh nhau.

Trâm Anh đăng ảnh bánh kem mừng kỷ niệm 6 năm đặc biệt.

Netizen phát hiện trang phục của hai người trong ảnh trùng với hình ảnh mà Trương Thế Vinh và Trâm Anh đăng tải.