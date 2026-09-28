Bị bạo lực mạng, MC Quyền Linh kêu cứu

Theo chia sẻ của Quyền Linh, bản thân và gia đình đang phải đối mặt với nhiều lời thóa mạ, đay nghiến trên không gian mạng. Thậm chí, hình ảnh vợ, con và người thân của ông cũng bị đưa lên mạng kèm những lời buộc tội mà ông cho rằng chưa có căn cứ pháp lý.

MC Quyền Linh "kêu cứu" việc bị bạo lực mạng. Ảnh chụp màn hình

MC Quyền Linh đặt vấn đề về việc có nên để mạng xã hội trở thành nơi phán xét, kết tội thay cho cơ quan tư pháp. Ông cho rằng những hành vi công kích kéo dài có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của người bị nhắm đến và gia đình.

Trước đó, ngày 25-9, Quyền Linh lên tiếng phủ nhận liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn và các sản phẩm đang được nhắc đến trên mạng xã hội. Ông đề nghị mọi người thận trọng trước những thông tin có thể làm sai lệch bản chất sự việc, đồng thời cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý việc sử dụng tên tuổi, hình ảnh của mình để dẫn dắt thông tin hoặc câu tương tác.

Liên quan vụ việc, Quyền Linh khẳng định nếu bản thân có sai phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, ông đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu biện pháp bảo vệ công dân trước hành vi xúc phạm, vu khống và bạo lực tinh thần trên không gian mạng.

Đây không phải lần đầu tên tuổi Quyền Linh bị sử dụng trong các thông tin lan truyền trên mạng. Trước đó, năm 2025, Hội Điện ảnh Việt Nam từng có văn bản đề nghị Bộ Công an xem xét, xử lý các hành vi đưa thông tin sai sự thật liên quan đến nam MC.