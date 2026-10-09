Bị bạn trai chê là 'kẻ lừa đảo qua ảnh', cô gái nặng 82kg quyết tâm thay đổi và có màn 'lột xác' bất ngờ

Video ghi lại hành trình thay đổi ngoại hình của Aya, 1 nữ thợ làm móng tại Nhật Bản, đang thu hút sự chú ý trên YouTube. Nội dung này đã đạt hơn 160.000 lượt xem cùng nhiều bình luận ghi nhận sự kiên trì của cô.

Video được đăng trên kênh do nhà tạo mẫu tóc Matsukawa Ryudo tại Aoyama, Tokyo, quản lý. Anh cùng chuyên gia trang điểm Hayakawa Yukari và nhiếp ảnh gia kiêm dựng phim Ishikawa Shotaro sáng lập dự án “Cinderella Works Hard”, tạm dịch là “Lọ Lem nỗ lực”.

Dự án hỗ trợ những phụ nữ tự ti về ngoại hình cải thiện vóc dáng, mái tóc và tìm lại sự tự tin. Nhân vật tham gia lần này là Aya, 25 tuổi.

Trước đó, Aya từng bị bạn trai cũ chế giễu bằng những câu như “em chỉ là kẻ lừa đảo qua ảnh” và “anh thích em lúc đã chỉnh sửa ảnh hơn”. Cao 1,56 m và nặng trên 80 kg, cô thường dùng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để che giấu sự mặc cảm.

Aya trước và sau quá trình tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn uống. Ảnh: NetLab

Công việc bận rộn cũng khiến Aya không thể ăn uống đầy đủ trong giờ làm. Cô thường bỏ bữa vào ban ngày rồi ăn vô độ vào ban đêm.

Không muốn tiếp tục phụ thuộc vào công nghệ chỉnh sửa ảnh, Aya đăng ký tham gia dự án và đặt mục tiêu thay đổi bản thân trong 1 năm dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Junya Utakawa. Khi bắt đầu, cô nặng 82,4 kg, có tỷ lệ mỡ cơ thể 44,6% và vòng eo 94 cm.

Aya được hướng dẫn thực hiện bài tập gánh tạ đòn nhằm thúc đẩy trao đổi chất và tạo nền tảng cho quá trình giảm cân. Ngoài các buổi tập trực tuyến với huấn luyện viên, cô còn tự tập trước giờ đi làm.

Song song với việc vận động, Aya thay đổi hoàn toàn chế độ ăn. Cô chấm dứt thói quen bỏ bữa ban ngày rồi ăn bù vào buổi tối, chuyển sang dùng bữa sáng đầy đủ và giàu protein. Thực đơn gồm cơm natto, cá hồi nướng, măng tây xào nấm cùng súp miso nấu với tảo biển và nấm.

Sau 3 tháng, Aya giảm được 12,3 kg, từ 82,4 kg xuống còn 70,1 kg. Tỷ lệ mỡ cơ thể giảm 4,8%, trong khi vòng eo thu nhỏ 11,7 cm. Kết quả này giúp cô có thêm động lực tiếp tục tập luyện.

Khi hành trình 1 năm kết thúc, Aya chỉ còn nặng 60,6 kg, giảm tổng cộng 21,8 kg. Tỷ lệ mỡ cơ thể giảm 12,2%, xuống còn 34,4%, còn vòng eo giảm từ 94 cm xuống 75,5 cm.

Ở giai đoạn cuối, Aya được tạo kiểu tóc tỉa tầng, nhuộm màu tím và trang điểm theo phong cách trong trẻo. Cô cho biết điều hạnh phúc nhất là đã trở thành phiên bản lý tưởng của chính mình, không còn bị ảnh hưởng bởi những lời miệt thị xung quanh.