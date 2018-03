Bị bạn nhậu to con ăn hiếp, người đàn ông đâm chết người

Cả nạn nhân và hung thủ là bạn nhậu của nhau, tuy nhiên anh Hoàng có thân hình nhỏ con nên hay bị Sơn ăn hiếp. Sáng nay, có lẽ do quá uất ức nên Hoàng đã rút dao đâm chết Sơn.

Đến chiều nay (29/3), công an thị xã Dĩ An đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng dùng dao đâm chết người xảy ra gần khu đô thị ĐHQG TP HCM (thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) làm một người chạy xe ôm chết tại chỗ. Nạn nhân là anh Bùi Đông Sơn (47 tuổi, quê Bình Dương).

Hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 phút cùng ngày, nghi phạm Hoàng (45 tuổi, sống lang thang) đi từ trong khu đô thị Đại học Quốc gia ra ngã ba 621 thì gặp anh Sơn.

Do đã mâu thuẫn từ trước nên hai bên có lời qua tiếng lại, trong lúc cãi vã, anh Sơn lao vào đánh anh Hoàng thì bất ngờ bị anh Hoàng rút dao đâm vào ngực làm anh Sơn gục xuống đất và chết tại chỗ..

Nhận tin báo, công an thị xã Dĩ An nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường đâm chết người, đưa anh Hoàng về trụ sở để lấy lời khai.

Người dân cho biết, cả nạn nhân và hung thủ là bạn nhậu của nhau, tuy nhiên anh Hoàng có thân hình nhỏ con nên hay bị anh Sơn ăn hiếp và đánh đập. Tới hôm nay thì xảy ra vụ án mạng .

