Bị bạn gái phản bội, chàng trai chi 800 triệu đồng phẫu thuật, diện mạo mới khiến ai cũng sốc

Một chàng trai Nhật Bản đã quyết định chi tới 5 triệu yen (khoảng 800 triệu đồng) để phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn diện mạo sau cú sốc tình cảm. Màn lột xác của anh khiến nhiều người không nhận ra.

Theo 8days, chàng trai tên Yura mới đây xuất hiện trong chương trình truyền hình giải trí Nhật Bản Nanani Underground ABEMA và chia sẻ câu chuyện thay đổi ngoại hình sau khi bị bạn gái phản bội.

Yura trước khi "lột xác". Ảnh: 8days

Thời đi học, Yura dành hơn 10 năm chơi bóng chày, từ tiểu học đến đại học. Khi đó, anh thường để tóc húi cua, đeo kính và thừa nhận không tự tin về ngoại hình.

Biến cố xảy ra khi Yura đang học đại học. Anh phát hiện bạn gái không chung thủy. Thay vì trách móc đối phương, Yura bắt đầu nghi ngờ chính ngoại hình của mình là nguyên nhân khiến chuyện tình cảm đổ vỡ. "Tôi từng nghĩ nếu mình đẹp trai hơn, có lẽ cô ấy đã không phản bội tôi", Yura kể

Quyết tâm thay đổi bản thân, Yura đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Anh cũng từng thử xin việc tại một câu lạc bộ nam tiếp viên - nơi các nhân viên nam được trả tiền để trò chuyện, giao lưu và phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, anh bị từ chối với lý do cơ sở này chỉ tuyển những người đàn ông có ngoại hình điển trai. Sau lần bị từ chối, Yura càng quyết tâm cải thiện ngoại hình.

Gương mặt của Yura trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: 8days

Theo chia sẻ, anh đã trải qua nhiều thủ thuật thẩm mỹ, bao gồm phẫu thuật tạo mắt hai mí, loại bỏ bọng mắt, hút mỡ vùng mặt và cổ, tiêm chất làm đầy để làm mờ các rãnh cười. Tổng chi phí cho hành trình "lột xác" lên tới 5 triệu yen.

Ca sĩ, diễn viên Nhật Bản Kazuya Kamenashi. Ảnh: k_kamenashi_23/IG, news.ebcstar.com

Khi Yura xuất hiện với diện mạo mới trên chương trình Nanani Underground ABEMA, các MC không khỏi bất ngờ. Một người nhận xét anh trông như một con người hoàn toàn khác. Nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho màn lột xác này, thậm chí so sánh ngoại hình hiện tại của anh với ca sĩ, diễn viên Nhật Bản Kazuya Kamenashi.

Hiện Yura được cho là hoạt động trong lĩnh vực mạng xã hội, đồng thời kinh doanh các cơ sở làm đẹp và nhà hàng.